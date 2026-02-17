Cómo evitar el acné corporal después del ejercicio: rutina post workout

Muchas veces tenemos brotes de acné en zonas como la espalda y el pecho sin saber porque, pues esto puede ser porque no mantienes una buena rutina de cuidado corporal después de hacer ejercicio. El sudor puede provocar acné no solo en la cara, también en el cuerpo.

Solo tienes que implementar una serie de pasos en tu rutina de cuidado corporal para evitar el acné. Ya que, al momento de transpirar, el sudor se mezcla con grasa y esto obstruye los poros, es por eso que llegamos a tener pequeños brotes.