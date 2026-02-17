Cómo evitar el acné corporal después del ejercicio: rutina post workout

Muchas veces tenemos brotes de acné en zonas como la espalda y el pecho sin saber porque, pues esto puede ser porque no mantienes una buena rutina de cuidado corporal después de hacer ejercicio. El sudor puede provocar acné no solo en la cara, también en el cuerpo.
Solo tienes que implementar una serie de pasos en tu rutina de cuidado corporal para evitar el acné. Ya que, al momento de transpirar, el sudor se mezcla con grasa y esto obstruye los poros, es por eso que llegamos a tener pequeños brotes.
Publicidad
Sigue estos pasos post workout para evitar el acné
Báñate inmediatamente
Uno de los mejores y más sencillos pasos que puedes seguir, es bañarte lo antes posible después de hacer ejercicio. Esto logrará que tus poros no se obstruyan y es uno de los mejores tips que te podemos dar para evitar el acné.
Usa los productos adecuados
Aparte de seguir tu rutina de skincare habitual, es importante que selecciones los productos adecuados para ese momento. En este caso lo mejor es utilizar un limpiador facial ligero y sin aceites, para así limpiar bien el rostro y los poros sin generar más obstrucción.
Publicidad
Siempre agua tibia, no caliente
La temperatura del agua es más importante de lo que te imaginas, a todos nos encanta un baño calientito y reconfortante, pero en este caso lo mejor es optar por un baño con agua tibia. De esta manera podrás evitar que tu piel se reseque e irrite más.
Buena rutina de skincare corporal
El cuidado corporal es muy importante, y en este caso también queremos evitar los brotes en espalda y pecho. Asegúrate de utilizar productos que vayan de acuerdo con tu tipo de piel, no te guíes por los trends y lo que está de moda, opta por una rutina de skincare que se adapte a tus necesidades.
Publicidad
Evita ropa ajustada
Estamos acostumbrados a utilizar ropa ajustada para hacer ejercicio, pero en este caso podemos seleccionar prendas más holgadas sin necesidad de perder la estética de nuestro outfit deportivo. Usa ropa deportiva que respire, para poder evitar la fricción y por ende el acné.
Evita el maquillaje
El cuidado post workout es importante, pero también lo es el tener una buena rutina antes de ejercitarte. En este caso te recomendamos evitar el maquillaje y hacer ejercicio con cara lavada. Esto va a disminuir la obstrucción de poros, permitirá que la piel respire y no absorba todos los químicos que tienen los productos de maquillaje.