Belleza

Cómo evitar el acné corporal después del ejercicio: rutina post workout

El cuidado personal es de suma importancia, no solo en las mañanas y en las noches, también después de ir al gym.
mar 17 febrero 2026 02:04 PM
El cuidado corporal también debe de ser una prioridad (via Instagram (@kendalljenner))

Muchas veces tenemos brotes de acné en zonas como la espalda y el pecho sin saber porque, pues esto puede ser porque no mantienes una buena rutina de cuidado corporal después de hacer ejercicio. El sudor puede provocar acné no solo en la cara, también en el cuerpo.

Solo tienes que implementar una serie de pasos en tu rutina de cuidado corporal para evitar el acné. Ya que, al momento de transpirar, el sudor se mezcla con grasa y esto obstruye los poros, es por eso que llegamos a tener pequeños brotes.

Sigue estos pasos post workout para evitar el acné

Báñate inmediatamente

Uno de los mejores y más sencillos pasos que puedes seguir, es bañarte lo antes posible después de hacer ejercicio. Esto logrará que tus poros no se obstruyan y es uno de los mejores tips que te podemos dar para evitar el acné.

dove
Un jabón neutro es la mejor opción para lavar tu cuerpo y te recomendamos usarlo en barra para evitar que se propague con la esponja. (Jabón neutro en barra, $33, Dove, Walmart)

Usa los productos adecuados

Aparte de seguir tu rutina de skincare habitual, es importante que selecciones los productos adecuados para ese momento. En este caso lo mejor es utilizar un limpiador facial ligero y sin aceites, para así limpiar bien el rostro y los poros sin generar más obstrucción.

OB_Limpiador.jpg
Utiliza un limpiador facial suave y ligero (SKIN + CR GEL LIMPIADOR FACIAL OIL BALANCE 250 ML, $285, SKIN CR, cruzrosa.mx)

Siempre agua tibia, no caliente

La temperatura del agua es más importante de lo que te imaginas, a todos nos encanta un baño calientito y reconfortante, pero en este caso lo mejor es optar por un baño con agua tibia. De esta manera podrás evitar que tu piel se reseque e irrite más.

baño.jpg
Elige agua tibia o fría (Sistema de ducha de baño con agua caliente y fría de una sola manija, juego combinado de ducha multifunción con cabezal de ducha de 8 pulgadas, ducha de mano, grifo de bañera, Chr, n/a, SIGii, amazon.com)

Buena rutina de skincare corporal

El cuidado corporal es muy importante, y en este caso también queremos evitar los brotes en espalda y pecho. Asegúrate de utilizar productos que vayan de acuerdo con tu tipo de piel, no te guíes por los trends y lo que está de moda, opta por una rutina de skincare que se adapte a tus necesidades.

acido
Un tónico corporal que tiene ingredientes que evitan que el acné salga en la espalda y pecho, pues mejora la textura. (Solución Tonificante con ácido glicólico 7%, The Ordinary, $320, El Palacio de Hierro)

Evita ropa ajustada

Estamos acostumbrados a utilizar ropa ajustada para hacer ejercicio, pero en este caso podemos seleccionar prendas más holgadas sin necesidad de perder la estética de nuestro outfit deportivo. Usa ropa deportiva que respire, para poder evitar la fricción y por ende el acné.

gymropa.jpg
Selecciona bien la ropa con la que haces ejercicio (Playera Adidas Power Essentials Workout Contour, $799, Adidas, innovasport.com)

Evita el maquillaje

El cuidado post workout es importante, pero también lo es el tener una buena rutina antes de ejercitarte. En este caso te recomendamos evitar el maquillaje y hacer ejercicio con cara lavada. Esto va a disminuir la obstrucción de poros, permitirá que la piel respire y no absorba todos los químicos que tienen los productos de maquillaje.

PORTADA (3).jpg
