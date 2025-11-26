El blush líquido se ha convertido rápidamente en un producto que debes tener. Desde TikTok hasta las pasarelas, este maquillaje se ha convertido en favorito por su acabado jugoso, su aplicación sencilla y esa magia que hace que tu piel parezca luminosa desde el interior.
A diferencia de los rubores en polvo, los líquidos se integran con la piel para crear un efecto flush natural, perfecto para conseguir ese aspecto de piel saludable que continúa siendo tendencia. También, son excelentes tanto en la base como aplicados directamente en el skincare. Así que sí: menos pasos, más glow.
Blushes líquidos que amamos ( y que no dejamos de usar)
Nuestros blushes favoritos
Cloud Paint-Glossier
Es el clásico que dio inicio a todo. La textura en gel se difumina sin dificultad y aporta ese efecto de sonrojarse naturalmente que todos queremos. Perfecto para quienes buscan un look effortless de piel fresca. Es el blush icónico del look natural, siempre queda bien y es atemporal.
Soft Pinch Liquid Blush-Rare Beauty
El éxito de Selena Gomez sigue siendo imparable. Una sola gota es suficiente para obtener un color intenso que perdura todo el día. Ofrece opciones en acabados mates y luminosos, junto con una gran gama de colores, alta pigmentación, adaptable y con ingredientes veganos. Por otro lado, su presentación en rosa es una de las más virales y que seguramente vas a caer también en su efecto.
Dew Blush-Saie
Este blush representa el efecto de glow. La textura cremosa e hidratante de este producto deja la piel con un brillo saludable, como el que se obtiene tras una sesión intensa de skincare. Sus tonos durazno y rosas son perfectos para un mood muy veraniego y es perfecto si prefieres un acabado dewy sin que la piel se sienta pesada.
Benetint - Benefit
Una obra maestra que nunca envejece. El acabado sutil y romántico que brinda este tinte líquido rojo-rosado es ideal para mejillas y labios. Un producto doble que facilita retoques rápidos, que puedes llevar a todas partes y que en el momento en el que lo pruebes no podrás dejarlo.
Juicy Pang Water Blusher - A’PIEU
Este producto favorito del K-beauty, llega desde Corea. Al difuminarse con los dedos, su textura acuosa deja un acabado sumamente natural. Es ligero, económico y su textura como jugo de fruta deja la piel con ese efecto glass skin que será el punto de atracción al instante.
Sunkisser Multi-Use Liquid Blush - Maybelline
Este es el favorito más reciente en farmacias que está arrasando en ventas. Con un diseño multifuncional y fácil de aplicar, úsalo en mejillas, párpados o labios para un efecto monocromático. Es económico - sí, podrás comprar toda la colección- y su acabado satinado es igual de cool y duradero que otras marcas.
Rouge Volupté Shine Blush - Yves Saint Laurent Beauty
Definitivamente este es el toque que tu rutina merece. Con una textura ligera, se funde sin esfuerzo y proporciona un brillo sofisticado que parece provenir de la piel. Pura sofisticación, perfecta para quienes disfrutan del glamour sin exagerar.
¿Por qué amarlos y por qué DEBES tener uno?
Son suaves y versátiles, adecuados para cualquier tipo de piel, pueden aplicarse usando los dedos, una esponja o una brocha, sin que sea necesario tener una técnica profesional. Se mantienen por horas y dejan la piel radiante sin resecarla. Para piel seca, te recomendamos fórmulas que brinden brillo, como Saie o Rare Beauty. Si tu piel es grasa, te fascinará el acabado natural y de larga duración que ofrecen Maybelline Sunkisser o Benetint.