Blushes líquidos que amamos ( y que no dejamos de usar)

Dew Blush-Saie

Este blush representa el efecto de glow. La textura cremosa e hidratante de este producto deja la piel con un brillo saludable, como el que se obtiene tras una sesión intensa de skincare. Sus tonos durazno y rosas son perfectos para un mood muy veraniego y es perfecto si prefieres un acabado dewy sin que la piel se sienta pesada.

Luminoso e hidratante, deja un glow fresco, limpio y aterciopelado. Saie,$750 MXN , saiehello.com o Beauty Bay (Vía Instagram @saiebeauty)

Benetint - Benefit

Una obra maestra que nunca envejece. El acabado sutil y romántico que brinda este tinte líquido rojo-rosado es ideal para mejillas y labios. Un producto doble que facilita retoques rápidos, que puedes llevar a todas partes y que en el momento en el que lo pruebes no podrás dejarlo.

El tinte icónico: mejillas y labios con un toque rosado romántico y sutil. Benefit,$600 MXN,Sephora México. (Vía Instagram @benefitmexico)

Juicy Pang Water Blusher - A’PIEU

Este producto favorito del K-beauty, llega desde Corea. Al difuminarse con los dedos, su textura acuosa deja un acabado sumamente natural. Es ligero, económico y su textura como jugo de fruta deja la piel con ese efecto glass skin que será el punto de atracción al instante.