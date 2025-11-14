Aromaria: donde la magia de los aromas cobra vida

Con una visión innovadora y raíces profundamente mexicanas, Aromaria ha crecido y se ha consolidado como una marca que redefine las experiencias en aroma. Desde la creación de identidades sensoriales hasta la personalización de fragancias únicas.

Ahora, la reconocida marca mexicana de lujo, está lista para un nuevo capítulo en su historia celebrando la apertura de sus nuevos Headquarters en Santa Fe, Ciudad de México. Este espacio, diseñado para ofrecer una experiencia única e inmersiva, invita a todos los amantes de los aromas a explorar el universo sensorial de Aromaria y descubrir el arte de crear su propia signature scent.

En este nuevo espacio, donde la magia de los aromas cobra vida, los visitantes encontrarán un sitio acogedor y lleno de encanto, donde podrán explorar más de 200 fragancias que van desde notas frescas y naturales hasta toques amaderados y especiados. En este entorno inspirador, cada uno tiene la libertad de descubrir, mezclar y personalizar su propia fragancia, convirtiéndola en un reflejo único de su personalidad.

Aromaria invita al público a dejarse llevar por un recorrido en el que cada aroma cuenta una historia, cada fragancia evoca una emoción, y cada espacio está diseñado para inspirar. Allí, cada visitante encontrará la calidez y el entusiasmo que caracterizan a Aromaria, junto con un equipo apasionado y listo para guiar a cada persona en la creación de esa signature scent que defina tu personalidad.

Con esto, Aromaria demuestra su interés en seguir expandiendo su presencia para conectar a las personas a través de momentos inolvidables. La apertura de los Headquarters en Santa Fe representa un emocionante nuevo episodio en este recorrido, que invita a todos a descubrir la magia de los aromas en su forma más auténtica y personal.