Naturalidad y toques audaces: Así es el maquillaje que se va a llevar todo el otoño

En las pasarelas de Gucci, Carolina Herrera y Dior, la tendencia de maquillaje se centra en pieles luminosas con un blush intenso en la parte alta de las mejillas. Los ojos se llenan de sombras metálicas en tonos azules, verdes y púrpuras, además de delineados gráficos.
En el street style, el maquillaje se enfoca en looks versátiles. Destacan los labios en tonos vino y ciruela que contrastan con una piel natural, y cejas bien definidas. Para los ojos, se usan sombras metalizadas o gloss translúcido para dar un toque fresco.
Nuestros favoritos
Para los labios, se prefieren los tonos rojo intenso y berry del labial Retro Matte Lipstick de MAC por su duración. Para los ojos, las sombras líquidas Lancôme Idôle Tint facilitan un look seductor, y las paletas de Pat McGrath ofrecen combinaciones de texturas y colores.
El blushlíquido de Rare Beauty es esencial para un brillo natural, mientras que los iluminadores de Hourglass dan un acabado fresco y radiante. Para un toque más divertido, se usan los glitter liners de NYX o sombras degradadas.
Trucos y detalles únicos
El maquillaje de otoño es para jugar con contrastes, como un delineado neón con labios vino, o piel brillante con labios mate. El layering de rubor y mezclar tonos de sombras crea profundidad y personalidad.
No hay límites para explorar. Accesorios, joyería o calcetas pueden complementar el maquillaje y potenciar tu estilo, especialmente en eventos creativos. Combina tu maquillaje con prendas en tonos otoñales como el ocre, borgoña y verde para una armonía visual perfecta.