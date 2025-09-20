Publicidad

Belleza

Naturalidad y toques audaces: Así es el maquillaje que se va a llevar todo el otoño

Estos meses vienen con un maquillaje que combina naturalidad con toques audaces, donde la piel glowy y los labios intensos son tendencia.
sáb 20 septiembre 2025 12:13 PM
otoño-maquillaje-trend
El maquillaje de otoño es la invitación perfecta para expresar autenticidad y sofisticación.

La temporada otoñal abraza el glow natural y toques dramáticos, creando looks sofisticados, perfectos para distintas ocasiones, desde el día a día hasta los eventos más glamourosos.

La razón por la que estas tendencias dominan es clara, ya que buscan celebrar la diversidad y la individualidad de una mujer contemporánea que valora tanto la comodidad como la creatividad en su rutina de belleza.

Inspiración de runway y street style

En las pasarelas de Gucci, Carolina Herrera y Dior, la tendencia de maquillaje se centra en pieles luminosas con un blush intenso en la parte alta de las mejillas. Los ojos se llenan de sombras metálicas en tonos azules, verdes y púrpuras, además de delineados gráficos.

LES 4 OMBRES BOUTONS BAROQUE. Limited edition.A color harmony of shades featuring metallic, copp.jpg
4 armonías inspiradas en los botones de CHANEL para coleccionar y vestir tu mirada.

En el street style, el maquillaje se enfoca en looks versátiles. Destacan los labios en tonos vino y ciruela que contrastan con una piel natural, y cejas bien definidas. Para los ojos, se usan sombras metalizadas o gloss translúcido para dar un toque fresco.

in a dress again for @lacma & @gucci.jpg
Ese toque juicy en el makeup le da mucho brillo a tu cara.

Nuestros favoritos

Para los labios, se prefieren los tonos rojo intenso y berry del labial Retro Matte Lipstick de MAC por su duración. Para los ojos, las sombras líquidas Lancôme Idôle Tint facilitan un look seductor, y las paletas de Pat McGrath ofrecen combinaciones de texturas y colores.

Paleta de Sombras Mothership V Bronze Seduction, 13.2 gr
Adorna tus ojos en tonos sensualmente surrealistas.

El blush líquido de Rare Beauty es esencial para un brillo natural, mientras que los iluminadores de Hourglass dan un acabado fresco y radiante. Para un toque más divertido, se usan los glitter liners de NYX o sombras degradadas.

iluminador
Un polvo innovador que combina los efectos de iluminación.

Trucos y detalles únicos

El maquillaje de otoño es para jugar con contrastes, como un delineado neón con labios vino, o piel brillante con labios mate. El layering de rubor y mezclar tonos de sombras crea profundidad y personalidad.

No hay límites para explorar. Accesorios, joyería o calcetas pueden complementar el maquillaje y potenciar tu estilo, especialmente en eventos creativos. Combina tu maquillaje con prendas en tonos otoñales como el ocre, borgoña y verde para una armonía visual perfecta.

gucci
El color para el otoño sin duda es el bergoña.
PORTADA-kate-nuevo-look.jpg
Tags

Belleza Maquillaje Tendencias

portadaseptiembre (1).jpg

