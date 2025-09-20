Naturalidad y toques audaces: Así es el maquillaje que se va a llevar todo el otoño

La temporada otoñal abraza el glow natural y toques dramáticos, creando looks sofisticados, perfectos para distintas ocasiones, desde el día a día hasta los eventos más glamourosos.

La razón por la que estas tendencias dominan es clara, ya que buscan celebrar la diversidad y la individualidad de una mujer contemporánea que valora tanto la comodidad como la creatividad en su rutina de belleza.