Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Cuánto cuesta tener un abdomen plano en 2025

Conseguir un abdomen plano es una de esas metas universales. Y aquí te tenemos una solución para decirle adiós a la grasa localizada y la flacidez abdominal de forma rápida, segura y efectiva.
lun 15 septiembre 2025 02:16 PM
abdomen-plano
Definición, firmeza y confianza.

Tener un abdomen firme y definido es el sueño de todos. Y aunque hay miles de hacks en internet, la verdad es que las soluciones efectivas van más allá de una rutina rápida: requieren diagnóstico médico, tecnología avanzada y un plan personalizado.

Publicidad

La nueva alternativa es ENDOLYSE Abdominal

Entre los tratamientos que está marcando tendencia está ENDOSYLE Abdominal, una técnica de Dermo Health que no es tan invasiva y promete resultados visibles sin cirugía.

kendalljenner
Abdomen firme, plano y definido sin pasar por el quirófano.

Se trata de un procedimiento que combina un láser de diodo con una fibra óptica ultrafina que actúa justo debajo de la piel. ¿El resultado? Derrite grasa localizada, estimula colágeno y tensa la piel para lograr ese efecto firme que antes solo se conseguía con un lifting.

Beneficios que lo hacen un must

Lo que lo hace especial es que va mucho más allá de un simple tratamiento estético. Reduce la grasa localizada sin dañar tejidos, al mismo tiempo que reafirma y rejuvenece la piel. Además, no necesitas mucho tiempo de reposo; y lo mejor es que los resultados no solo se notan desde el inicio, sino que siguen mejorando con el paso de los meses.

Publicidad

¿Cómo funciona?

El procedimiento se hace con microincisiones por donde entra la fibra láser. El calor derrite la grasa y estimula la producción natural de colágeno. Lo cool es que desde la primera semana se notan cambios, aunque el resultado final se ve mejor después de unos meses. Como tip es llevar una buena alimentación y hacer ejercicio para mantener el efecto por mucho más tiempo.

maca achaga
Un abdomen, como siempre lo imaginaste.

Un tratamiento para ti

Más allá de la aparatología, lo que realmente hace la diferencia es el enfoque: cada persona recibe una valoración médica para personalizar el plan según su piel, flacidez y goals. El precio va desde los $30,000, pero más que un gasto es una inversión en confianza y salud.

Pamela Anderson makeup
El secreto de belleza de Pamela Anderson: cómo lograr su piel luminosa según tu edad Desde sus días como la reina indiscutible de los 90 en 'Baywatch', Pamela Anderson ha marcado tendencia con su estilo audaz y su maquillaje emblemático.

Publicidad

Tags

Belleza Cuidado personal Tratamientos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad