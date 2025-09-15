Cuánto cuesta tener un abdomen plano en 2025

La nueva alternativa es ENDOLYSE Abdominal

Entre los tratamientos que está marcando tendencia está ENDOSYLE Abdominal, una técnica de Dermo Health que no es tan invasiva y promete resultados visibles sin cirugía.

Abdomen firme, plano y definido sin pasar por el quirófano. (Vía Instagram (@kendalljenner))

Se trata de un procedimiento que combina un láser de diodo con una fibra óptica ultrafina que actúa justo debajo de la piel. ¿El resultado? Derrite grasa localizada, estimula colágeno y tensa la piel para lograr ese efecto firme que antes solo se conseguía con un lifting.

Beneficios que lo hacen un must

Lo que lo hace especial es que va mucho más allá de un simple tratamiento estético. Reduce la grasa localizada sin dañar tejidos, al mismo tiempo que reafirma y rejuvenece la piel. Además, no necesitas mucho tiempo de reposo; y lo mejor es que los resultados no solo se notan desde el inicio, sino que siguen mejorando con el paso de los meses.