Tener un abdomen firme y definido es el sueño de todos. Y aunque hay miles de hacks en internet, la verdad es que las soluciones efectivas van más allá de una rutina rápida: requieren diagnóstico médico, tecnología avanzada y un plan personalizado.
Cuánto cuesta tener un abdomen plano en 2025
La nueva alternativa es ENDOLYSE Abdominal
Entre los tratamientos que está marcando tendencia está ENDOSYLE Abdominal, una técnica de Dermo Health que no es tan invasiva y promete resultados visibles sin cirugía.
Se trata de un procedimiento que combina un láser de diodo con una fibra óptica ultrafina que actúa justo debajo de la piel. ¿El resultado? Derrite grasa localizada, estimula colágeno y tensa la piel para lograr ese efecto firme que antes solo se conseguía con un lifting.
Beneficios que lo hacen un must
Lo que lo hace especial es que va mucho más allá de un simple tratamiento estético. Reduce la grasa localizada sin dañar tejidos, al mismo tiempo que reafirma y rejuvenece la piel. Además, no necesitas mucho tiempo de reposo; y lo mejor es que los resultados no solo se notan desde el inicio, sino que siguen mejorando con el paso de los meses.
¿Cómo funciona?
El procedimiento se hace con microincisiones por donde entra la fibra láser. El calor derrite la grasa y estimula la producción natural de colágeno. Lo cool es que desde la primera semana se notan cambios, aunque el resultado final se ve mejor después de unos meses. Como tip es llevar una buena alimentación y hacer ejercicio para mantener el efecto por mucho más tiempo.
Un tratamiento para ti
Más allá de la aparatología, lo que realmente hace la diferencia es el enfoque: cada persona recibe una valoración médica para personalizar el plan según su piel, flacidez y goals. El precio va desde los $30,000, pero más que un gasto es una inversión en confianza y salud.