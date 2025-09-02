Blush de acuarela: todos los tips para usarlo a la perfección

Técnicas para un acabado de acuarela en el blush

Para conseguir el efecto acuarela, la técnica es fundamental. Aplica tu blush en los pómulos y difumina de poco en poco. Te recomendamos usar las yemas de los dedos para aplicar puntos de color en el centro de las mejillas y luego difuminar hacia las sienes con movimientos circulares y ascendentes.

Otra opción es usar una brocha para extender el producto, cuidando no saturar la piel. Fusionar blush líquido con un toque de iluminador en crema potencia el efecto jugoso y saludable que define esta tendencia.

Este efecto acuarela da un vibe romántico que amamos. (via Instagram (@sabrinacarpenter))

Versatilidad y aplicaciones más allá de las mejillas

La tendencia del blush acuarela se extiende más allá del rubor convencional. Se puede aplicar suave y difuminadamente en párpados, nariz y hasta en la línea del pelo para un glow integral, creando una estética artística que desafía los límites del maquillaje tradicional.