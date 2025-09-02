Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Blush de acuarela: todos los tips para usarlo a la perfección

El blush de acuarela es la apuesta más fresca y delicada para aportar vida y dinamismo a la cara esta temporada
mar 02 septiembre 2025 03:01 PM
blush
El watercolor blush le da a tus mejillas un brillo natural

Inspirado en la técnica pictórica que juega con transparencias y degradados, este maquillaje permite lograr un efecto de rubor difuminado y etéreo que se ve natural pero con personalidad.

Lejos del blush compacto tradicional, la "acuarela" en el maquillaje enfatiza texturas ligeras y cromáticas que se funden con la piel, creando un look saludable, vibrante y muy versátil. Y así es como se logra.

Publicidad

Técnicas para un acabado de acuarela en el blush

Para conseguir el efecto acuarela, la técnica es fundamental. Aplica tu blush en los pómulos y difumina de poco en poco. Te recomendamos usar las yemas de los dedos para aplicar puntos de color en el centro de las mejillas y luego difuminar hacia las sienes con movimientos circulares y ascendentes.

Otra opción es usar una brocha para extender el producto, cuidando no saturar la piel. Fusionar blush líquido con un toque de iluminador en crema potencia el efecto jugoso y saludable que define esta tendencia.

sabrina
Este efecto acuarela da un vibe romántico que amamos.

Versatilidad y aplicaciones más allá de las mejillas

La tendencia del blush acuarela se extiende más allá del rubor convencional. Se puede aplicar suave y difuminadamente en párpados, nariz y hasta en la línea del pelo para un glow integral, creando una estética artística que desafía los límites del maquillaje tradicional.

Colour in confidence. Cheek Haze - Have you found your shade #wearepocobeauty.jpg
El watercolor blush es tu mejor aliado para la confianza y naturalidad

Publicidad

El arte del rubor líquido y en crema

El blush de acuarela se basa en fórmulas líquidas o en crema que se difuminan fácilmente para lograr un acabado translúcido y fluido, casi como una segunda piel. Los mejores productos tienen alta pigmentación, pero se aplican en capas ligeras para evitar un look recargado.

blush-rare-rare-soft-pinch-liquid-blush-rubor-liquido840122900068A.jpg
Un blush líquido ligero y de larga duración que se difumina y difumina a la perfección para conseguir un rubor suave y saludable.

Entre los favoritos destacan el Soft Pinch Liquid Blush de Rare Beauty por su facilidad de aplicación y acabado suave, y el Cloud Paint de Glossier, que con su textura gel crea un rubor modulable y muy natural, idóneo para esa apariencia de mejillas “besadas por el sol”.

blush.jpg
Rubor en gel-crema translúcido y fácil de aplicar que contiene pigmentos difuminadores para conseguir un color de mejillas natural, sin imperfecciones, sin brillos y con un efecto luminoso.

Publicidad

Tags

Blush Pintura Tendencias

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad