Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

El cepillado en seco, el sencillo ritual de belleza para tener una piel luminosa

Un tratamiento low cost, fácil, relajante y con beneficios que se sienten desde el primer día
mié 20 agosto 2025 02:10 PM
PortadaDryBrushing.jpg
Un tratamiento low cost, fácil, relajante y con beneficios que se sienten desde el primer día

Existen rutinas sencillas que nunca fallan en hacerte sentir renovada y el dry brushing es la prueba. Este ritual consiste en cepillar la piel en seco con un cepillo de cerdas naturales para activar la circulación, exfoliar y darte un momento zen antes de meterte a bañar.

Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr y Cindy Crawford son solo algunas de las celebs que lo practican y aquí te contamos el paso a paso para obtener sus mejores beneficios.

Publicidad

¿Qué es y qué hace el cepillado de la piel en seco?

La magia de este procedimiento está en la textura de las cerdas del cepillo, estas arrastran las células muertas y estimulan la piel como un despertador natural. El resultado es una piel más suave, más luminosa y con ese glow que parece de una semana de vacaciones con puro descanso aunque no hayas salido de la oficina en días.

CepilloConmangoLargo
Un mango largo puede hacer que el ritual sea más sencillo en todo el cuerpo

Este tratamiento también ayuda a activar el sistema linfático, lo que podría facilitar la eliminación de toxinas. No es un hecho 100% científico, pero quienes lo practican juran que se sienten con más energía y menos hinchazón. Al final del día en el autocuidado, como en muchos otros aspectos, el efecto placebo también cuenta y ayuda a su manera.

DryBrushing
Consigue una piel más luminosa y con un glow natural

Otra creencia del dry brushing es que suaviza la apariencia de la celulitis y aunque no hay estudios que lo confirmen, el masaje y la estimulación pueden mejorar temporalmente la textura de la piel. En resumen: no es magia, pero sí es un boost visual.

DryBrushingRitual
Complementa el tratamiento con tu crema o aceite corporal favorito

Publicidad

¿Cómo hacer el cepillado de la piel en seco?

Practicar esta tendencia es muy sencillo y podrías hacerlo mientras ves tu programa favorito. Empieza por los pies y sube poco a poco con movimientos largos y firmes, pero sin presionar ni tallar para generar irritación. En el abdomen es mejor hacer movimientos circulares y en zonas sensibles como cuello o escote recuerda hacerlo con mucha suavidad.

DryBrushing
Disfruta de un masaje que no te toma ni 5 minutos

Busca un cepillo con cerdas naturales y de preferencia con un mango largo, así llegas a la espalda sin problemas. El momento ideal para practicar este ritual de belleza es justo antes de bañarte; después seca y aplica tu crema o aceite favorito para sellar la hidratación.

DryBrushing
Un tratamiento natural que puede tener beneficios positivos en tu cuerpo

Puedes hacerlo diario o un par de veces a la semana, lo importante es la constancia. En menos de 5 minutos tendrás un tratamiento que no solo mejora tu piel, sino que se convierte en ese micro-momento de self care que tanto cuesta encontrar en el día.

Sydney y Emily.jpg
Los mejores primers para que tu maquillaje dure todo el día El secreto para que tu makeup dure y se vea mejor es un buen primer. Estos son nuestros favoritos.

Publicidad

Tags

Belleza Skincare Exfoliante Corporal cuidado de la piel

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad