El cepillado en seco, el sencillo ritual de belleza para tener una piel luminosa

¿Qué es y qué hace el cepillado de la piel en seco?

La magia de este procedimiento está en la textura de las cerdas del cepillo, estas arrastran las células muertas y estimulan la piel como un despertador natural. El resultado es una piel más suave, más luminosa y con ese glow que parece de una semana de vacaciones con puro descanso aunque no hayas salido de la oficina en días.

Un mango largo puede hacer que el ritual sea más sencillo en todo el cuerpo https://bedbathandbeyond.com.mx/producto/cepillo-corporal-de-bambu-link-life/

Este tratamiento también ayuda a activar el sistema linfático, lo que podría facilitar la eliminación de toxinas. No es un hecho 100% científico, pero quienes lo practican juran que se sienten con más energía y menos hinchazón. Al final del día en el autocuidado, como en muchos otros aspectos, el efecto placebo también cuenta y ayuda a su manera.

Consigue una piel más luminosa y con un glow natural https://mx.pinterest.com/oseamalibu/body-care/

Otra creencia del dry brushing es que suaviza la apariencia de la celulitis y aunque no hay estudios que lo confirmen, el masaje y la estimulación pueden mejorar temporalmente la textura de la piel. En resumen: no es magia, pero sí es un boost visual.