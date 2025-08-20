El cepillado en seco, el sencillo ritual de belleza para tener una piel luminosa

¿Qué es y qué hace el cepillado de la piel en seco?
La magia de este procedimiento está en la textura de las cerdas del cepillo, estas arrastran las células muertas y estimulan la piel como un despertador natural. El resultado es una piel más suave, más luminosa y con ese glow que parece de una semana de vacaciones con puro descanso aunque no hayas salido de la oficina en días.
Este tratamiento también ayuda a activar el sistema linfático, lo que podría facilitar la eliminación de toxinas. No es un hecho 100% científico, pero quienes lo practican juran que se sienten con más energía y menos hinchazón. Al final del día en el autocuidado, como en muchos otros aspectos, el efecto placebo también cuenta y ayuda a su manera.
Otra creencia del dry brushing es que suaviza la apariencia de la celulitis y aunque no hay estudios que lo confirmen, el masaje y la estimulación pueden mejorar temporalmente la textura de la piel. En resumen: no es magia, pero sí es un boost visual.