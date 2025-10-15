Cronología de la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil: mucha polémica y paternidad temprana

Cronología de la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

Ese mismo año nació Mila, la hija de ambos, lo que convirtió a Sergio Mayer Mori en padre adolescente. El nacimiento marcó el inicio de una relación parental con altibajos, mientras Mayer Mori enfrentaba el reto de equilibrar su carrera emergente con las responsabilidades familiares

La relación sentimental entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori terminó en 2017, aunque la conexión entre ambos se mantuvo por la crianza de Mila.

Sergio Mayer Mori, Natália Subtil y Mila, 'La familia que nunca fue' (Archivo Quién)

En los años siguientes, Subtil denunció públicamente que Mayer Mori no cumplía con sus responsabilidades económicas ni tenía una presencia constante en la vida de su hija. Él, por su parte, sostuvo que sus intentos por estar presente eran bloqueados y que la comunicación con Natália era limitada.

En diversas entrevistas, ambos han dado versiones distintas del conflicto. Mientras que Subtil ha señalado falta de compromiso, Mayer Mori ha compartido capturas de mensajes sin respuesta, especialmente en fechas significativas como el Día del Padre.

De hecho, en junio pasado, volvió a expresar públicamente su frustración por no poder ver a su hija.

En agosto de 2022, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil posaron junto a su hija Mila para la portada de Quién bajo el título “La familia que nunca fue”.

En esa entrevista exclusiva, nos explicaron claramente que, aunque vivirían juntos algunas responsabilidades por la paternidad, no estaban en una relación sentimental. Sergio dejó en claro que buscaban mostrar la realidad tal como era, por eso optaron por poses distantes en las fotos y evitaron transmitir la idea de una familia tradicional.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil posan junto a Mila para Quién. (Uriel Santana)

Durante la charla, Natália mostró que todavía tenía cierta esperanza de que la relación pudiera ir más allá, pero Sergio fue tajante: comunicó que no habría reconciliación romántica.

Asimismo, hablaron de cómo reaccionaron sus respectivas familias al enterarse del embarazo, especialmente la mamá de Sergio, Bárbara Mori, quien expresó sorpresa e incredulidad, y de cómo acordaron hacerse cargo de la crianza de Mila como socios, sin pretender que fueran pareja.

