En Madrid muchos planes empiezan con la idea de “solo tomar algo” y acaban alargándose. Desde una comida o cena casual hasta un lugar más elevado con drinks y ambiente, estos restaurantes y bares son ideales para ir con amigos, en familia o con esa persona especial.
Mexicanos en Madrid, les tenemos los top restaurantes y bares del momento
Fismuler
Como buen mexicano que visita Madrid, seguramente has oído de este hotspot. Aquí encontrarás la mejor milanesa con trufa y huevo crudo (tu confía), y no puedes dejar de pedir la tarta vasca que también eleva este lugar. Los drinks son perfectos para la sobremesa y la ubicación hace que puedas salir a pasear después y tener una tarde diferente.
Dirección: Calle de Sagasta 29, Chamberí.
Quenco de Pepa
Si te interesa probar la comida española bien hecha, este es uno de esos lugares que sí o sí recomiendan los locales. Aquí todo es clásico, pero bien ejecutado, desde sus croquetas hasta sus arroces melosos y una carta de vinos que siempre acompaña bien la experiencia. Es ideal para matar el antojo en un ambiente tranquilo.
Dirección: C. de Henri Dunant, 21, Chamartín, 28036 Madrid, España.
Paraguas
Ubicado en una de las zonas más movidas de Madrid, desde temprano hay gente pidiendo negronis, martinis y vermouth mientras esperan mesa o simplemente se quedan ahí. El lugar es elegante pero cero rígido, caminan meseros con bandejas y su cocina mezcla productos del norte de España con un giro moderno (mucho marisco, pescados y platos para compartir), por eso es tan fácil empezar con un drink y terminar cenando sin planearlo.
Lo que tienes que probar: El negroni de la casa.
Dirección: Calle de Jorge Juan 16, Salamanca.
Lana
Si eres fan de la carne, este lugar es parada obligatoria. Se siente el olor a carne al fuego y ves a la gente pidiendo cortes al centro para compartir. Es conocido por trabajar carne de alta calidad y por su técnica de asado, donde todo se cocina a la vista. Es ideal para ir con hambre, pedir una buena copa de vino y quedarte disfrutando.
Dirección: Calle de Ponzano 59, Chamberí.
Los 33
Este es de esos lugares que sirven para empezar la noche, seguirla o incluso cerrarla. Tiene una carta amplia y buen ambiente. Es fácil de ubicar, fácil de entrar y fácil de quedarte.
Lo que tienes que probar: Su vermouth de la casa o una copa de vino tinto.
Dirección: Calle de las Huertas 33, Centro.
Bar Tomate
Muy conocido en Madrid por ser un punto de reunión constante y siempre habrá gente comiendo, platicando y alargando la sobremesa. Es cómodo, fácil y nunca falla para pasar tiempo de calidad con amigos. Para compartir, no pueden faltar las patatas bravas con huevo y gambas.
Dirección: Calle de Fernando el Santo 26, Chamberí.
Sala de Despiece
Famoso por su concepto creativo y cool, aquí los platos no llegan como en un restaurante normal, te los sirven como si fueran productos de mercado, con etiquetas, pesos y descripciones que parecen de carnicería. Todo se presta para platicar, pedir algo más y quedarte más tiempo. Si tienes antojo de un platillo más completo, el steak tartar es la mejor opción.
Dirección: Calle de Alonso Cano 28, Chamberí.
Juana La Loca
Es uno de esos lugares que todo madrileño recomienda sin pensarlo con su tortilla que es casi una leyenda en la ciudad y por eso siempre hay fila o gente esperando. El lugar es pequeño y con mucho movimiento, perfecto para pedir vino, picar tapas y dejar que la noche se vaya dando sola.
Dirección: Calle de Recoletos 10, Salamanca.
Amazónico
Uno de los restaurantes más comentados de Madrid por su ambiente y su mezcla de cocina. Aquí se juntan sabores de Brasil, Perú, Japón y el Mediterráneo, así que en la misma mesa puedes pasar de un ceviche con cítricos a un sushi con trufa o a carnes. Mucha gente no va solo a comer y cenar, sino a quedarse toda la noche.
Dirección: Calle de Jorge Juan 20, Salamanca.
Casa Mono
Muy popular entre los locales por su ambiente relajado y su cocina española moderna y es ese lugar al que puedes volver muchas veces sin cansarte de su menú. Su carta cambia con frecuencia y suele adaptarse a la temporada, así que siempre hay algo distinto que probar ya que mezclan platillos clásicos con toques actuales: tapas, arroces, pescados, carnes y opciones para compartir.
Dirección: Calle del Tutor 37, Moncloa.