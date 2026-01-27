Mexicanos en Madrid, les tenemos los top restaurantes y bares del momento

Fismuler

Como buen mexicano que visita Madrid, seguramente has oído de este hotspot. Aquí encontrarás la mejor milanesa con trufa y huevo crudo (tu confía), y no puedes dejar de pedir la tarta vasca que también eleva este lugar. Los drinks son perfectos para la sobremesa y la ubicación hace que puedas salir a pasear después y tener una tarde diferente.

Dirección: Calle de Sagasta 29, Chamberí.

Quenco de Pepa

Si te interesa probar la comida española bien hecha, este es uno de esos lugares que sí o sí recomiendan los locales. Aquí todo es clásico, pero bien ejecutado, desde sus croquetas hasta sus arroces melosos y una carta de vinos que siempre acompaña bien la experiencia. Es ideal para matar el antojo en un ambiente tranquilo.

Dirección: C. de Henri Dunant, 21, Chamartín, 28036 Madrid, España.

Paraguas

Ubicado en una de las zonas más movidas de Madrid, desde temprano hay gente pidiendo negronis, martinis y vermouth mientras esperan mesa o simplemente se quedan ahí. El lugar es elegante pero cero rígido, caminan meseros con bandejas y su cocina mezcla productos del norte de España con un giro moderno (mucho marisco, pescados y platos para compartir), por eso es tan fácil empezar con un drink y terminar cenando sin planearlo.

Lo que tienes que probar: El negroni de la casa.

Dirección: Calle de Jorge Juan 16, Salamanca.

Lana

Si eres fan de la carne, este lugar es parada obligatoria. Se siente el olor a carne al fuego y ves a la gente pidiendo cortes al centro para compartir. Es conocido por trabajar carne de alta calidad y por su técnica de asado, donde todo se cocina a la vista. Es ideal para ir con hambre, pedir una buena copa de vino y quedarte disfrutando.

Dirección: Calle de Ponzano 59, Chamberí.

Los 33

Este es de esos lugares que sirven para empezar la noche, seguirla o incluso cerrarla. Tiene una carta amplia y buen ambiente. Es fácil de ubicar, fácil de entrar y fácil de quedarte.

Lo que tienes que probar: Su vermouth de la casa o una copa de vino tinto.

Dirección: Calle de las Huertas 33, Centro.