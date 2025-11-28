Firenze celebra el diseño mexicano con recorrido exclusivo en la Oficina Cueva de Javier Senosiain

Durante el recorrido, los asistentes, entre ellos arquitectos, diseñadores, creativos y aliados de la marca, exploraron la obra del reconocido arquitecto mexicano desde una perspectiva sensorial y emocional.

Entre curvas orgánicas, juegos de luz y texturas naturales, la visita permitió comprender la filosofía que ha hecho célebre a Senosiain: una arquitectura que fluye, se adapta y dialoga con su entorno.

La experiencia, organizada por Fashion Media Group, formó parte de las acciones de vinculación que Firenze impulsa para fortalecer la relación con la comunidad creativa, promoviendo encuentros donde el diseño, la inspiración y la conversación se convierten en los motores principales.

Entre los invitados destacaron figuras del ámbito del diseño y la arquitectura como Ana Peyro, Germán Velasco, Andrea Hirschhorn, Arantza Pimienta, Jorge Infanzón, Horacio Pancheri, Luzma, Regina Guerra, Arturo de la Rosa y Michelle Sánchez Morán, entre otros.