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Realeza

La Policía británica confirma que recibió acusaciones contra el papá de Meghan Markle en 2019

Scotland Yard confirmó que recibió una carta con acusaciones contra Thomas Markle en 2019, pero no las compartió con otras fuerzas de seguridad. Ahora revisará cómo manejó el caso.
lun 26 octubre 2026 11:35 AM
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Thomas Markle y Meghan Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021. )

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió en enero de 2019 una carta con acusaciones contra Thomas Markle, papá de Meghan Markle , relacionadas con presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido.

Sin embargo, la institución reconoció que no compartió los detalles con otras fuerzas de seguridad, por lo que ahora revisará cómo manejó la información.

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La Policía británica confirma que recibió acusaciones contra el papá de Meghan Markle en 2019

La confirmación de Scotland Yard se produce después de que se diera a conocer que Thomas Markle está bajo investigación en Filipinas por la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil. El caso ha vuelto a poner bajo los reflectores la relación distanciada entre Meghan y su padre, de quien no tiene contacto desde 2018.

De acuerdo con la declaración de la Policía Metropolitana, la carta llegó en enero de 2019 y fue enviada al área de protección de la institución para evaluar posibles riesgos relacionados con la seguridad de la duquesa de Sussex. Después de revisarla, las autoridades decidieron remitirla a la oficina del príncipe Harry y Meghan para que estuvieran al tanto.

No obstante, Scotland Yard reconoció que los detalles de las acusaciones no fueron compartidos con otras agencias policiales. La institución informó que está revisando la manera en que gestionó el asunto y que evalúa si debe remitirlo a la Oficina Independiente para la Conducta Policial, organismo encargado de supervisar posibles irregularidades en la actuación de la policía.

La confirmación también abrió una discusión sobre la fecha en que Meghan tuvo conocimiento de la carta. La duquesa había dicho que fue informada en 2018, mientras que los registros policiales sitúan su recepción en enero de 2019.

Un portavoz de Harry y Meghan señaló que la diferencia de unos meses resulta comprensible por el tiempo transcurrido y que los registros de la Policía Metropolitana deben tomarse como referencia para precisar cuándo se recibió y compartió la información.

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Meghan Markle explicó por qué alejó a sus hijos de su papá

Tras darse a conocer las acusaciones, Meghan emitió un comunicado en el que expresó estar profundamente consternada por la información y manifestó su preocupación por los niños que pudieran haber resultado afectados.

La duquesa también defendió la decisión de mantener distancia de su padre y de no permitir que tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Según explicó, su intención fue protegerlos y confió en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo con otras familias.

La relación entre ambos está rota desde antes de la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Thomas Markle no asistió al enlace y, desde entonces, padre e hija han permanecido distanciados.

Mientras tanto, las autoridades de Filipinas investigan las acusaciones contra Thomas Markle después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara el presunto hallazgo de material de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre en Cebú. Según lo publicado por medios británicos, el material habría estado guardado en cajas junto con dispositivos electrónicos.

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