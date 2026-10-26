La Policía británica confirma que recibió acusaciones contra el papá de Meghan Markle en 2019

La confirmación de Scotland Yard se produce después de que se diera a conocer que Thomas Markle está bajo investigación en Filipinas por la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil. El caso ha vuelto a poner bajo los reflectores la relación distanciada entre Meghan y su padre, de quien no tiene contacto desde 2018.

De acuerdo con la declaración de la Policía Metropolitana, la carta llegó en enero de 2019 y fue enviada al área de protección de la institución para evaluar posibles riesgos relacionados con la seguridad de la duquesa de Sussex. Después de revisarla, las autoridades decidieron remitirla a la oficina del príncipe Harry y Meghan para que estuvieran al tanto.

No obstante, Scotland Yard reconoció que los detalles de las acusaciones no fueron compartidos con otras agencias policiales. La institución informó que está revisando la manera en que gestionó el asunto y que evalúa si debe remitirlo a la Oficina Independiente para la Conducta Policial, organismo encargado de supervisar posibles irregularidades en la actuación de la policía.

La confirmación también abrió una discusión sobre la fecha en que Meghan tuvo conocimiento de la carta. La duquesa había dicho que fue informada en 2018, mientras que los registros policiales sitúan su recepción en enero de 2019.

Un portavoz de Harry y Meghan señaló que la diferencia de unos meses resulta comprensible por el tiempo transcurrido y que los registros de la Policía Metropolitana deben tomarse como referencia para precisar cuándo se recibió y compartió la información.

