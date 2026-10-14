“Ella quería que yo fuera feliz”: el príncipe Harry recuerda cómo logró superar años de duelo por la muerte de Lady Di

El duque de Sussex habló sobre su proceso de duelo en el episodio “Redefining Grief: Building Resilience Through Loss” de MasterClass, en el que platicó con la neurocientífica especializada en el duelo Mary-Frances O’Connor sobre las consecuencias emocionales y físicas de perder a un ser querido.



El príncipe Harry explica cómo logror superar el duelo por la muerte de su mamá, la princesa Diana (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

En la charla, Harry explicó cómo enfrentó la muerte de su mamá, ocurrida en París el 31 de agosto de 1997, cuando él tenía 12 años, y cómo logró transformar ese dolor en una motivación para su vida familiar y su trabajo humanitario.

El príncipe Harry creyó durante años que debía permanecer triste por la muerte de Diana

Harry explicó que la pérdida de su madre condicionó durante décadas su relación con las emociones. En lugar de procesar el duelo, intentó contenerlo, hasta el punto de asociar la tristeza con la lealtad hacia Diana.

“Durante mucho tiempo estuve emocionalmente insensible, en gran medida porque me sentía desleal y culpable ante la posibilidad de ser feliz y disfrutar de la vida sin ella”, confesó durante el episodio.

El esposo de Meghan Markle reconoció que llegó a pensar que tenía que mantenerse triste para demostrar que extrañaba a su mamá. “Sentía que tenía que estar triste y emocionalmente insensible para demostrarle que la extrañaba”, explicó.



Harry asegura que durante mucho tiempo no lograba recordar distintos aspectos de la princesa Diana (Mike Forster/Daily Mail/Shutters/Mike Forster/Daily Mail/Shutters)

Esa forma de afrontar la pérdida no significaba que hubiera superado el duelo. Por el contrario, Harry contó que reprimir sus sentimientos durante años contribuyó a provocar episodios de ansiedad y depresión.

También le preocupaba que sanar emocionalmente significara perder el vínculo que todavía sentía con su mamá.

Según dijo, la idea de que debía aferrarse al dolor para conservar el vínculo con Lady Di fue uno de los obstáculos que tuvo que enfrentar antes de permitirse recordar a su madre sin que la tristeza dominara esas experiencias.