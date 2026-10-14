“Ella quería que yo fuera feliz”: el príncipe Harry recuerda cómo logró superar años de duelo por la muerte de Lady Di
El príncipe Harry reveló la forma en que superó el duelo tras la muerte de la princesa Diana y cómo comprender que su mamá quería verlo feliz le permitió sanar y encontrar un propósito en el trabajo humanitario.
El príncipe Harry reconoció que durante años creyó que mantenerse triste era una forma de demostrar cuánto extrañaba a su mamá, la princesa Diana. Esa idea lo llevó a reprimir sus emociones, a desconectarse de sus recuerdos y a sentir culpa cuando experimentaba felicidad.
Sin embargo, después de un largo un proceso de terapia que le permitió superar su duelo, llegó a la conclusión que cambió su manera de entender su pérdida. Diana quería que él fuera feliz.
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El duque de Sussex habló sobre su proceso de duelo en el episodio “Redefining Grief: Building Resilience Through Loss” de MasterClass, en el que platicó con la neurocientífica especializada en el duelo Mary-Frances O’Connor sobre las consecuencias emocionales y físicas de perder a un ser querido.
En la charla, Harry explicó cómo enfrentó la muerte de su mamá, ocurrida en París el 31 de agosto de 1997, cuando él tenía 12 años, y cómo logró transformar ese dolor en una motivación para su vida familiar y su trabajo humanitario.
El príncipe Harry creyó durante años que debía permanecer triste por la muerte de Diana
Harry explicó que la pérdida de su madre condicionó durante décadas su relación con las emociones. En lugar de procesar el duelo, intentó contenerlo, hasta el punto de asociar la tristeza con la lealtad hacia Diana.
“Durante mucho tiempo estuve emocionalmente insensible, en gran medida porque me sentía desleal y culpable ante la posibilidad de ser feliz y disfrutar de la vida sin ella”, confesó durante el episodio.
El esposo de Meghan Markle reconoció que llegó a pensar que tenía que mantenerse triste para demostrar que extrañaba a su mamá. “Sentía que tenía que estar triste y emocionalmente insensible para demostrarle que la extrañaba”, explicó.
Esa forma de afrontar la pérdida no significaba que hubiera superado el duelo. Por el contrario, Harry contó que reprimir sus sentimientos durante años contribuyó a provocar episodios de ansiedad y depresión.
También le preocupaba que sanar emocionalmente significara perder el vínculo que todavía sentía con su mamá.
Según dijo, la idea de que debía aferrarse al dolor para conservar el vínculo con Lady Di fue uno de los obstáculos que tuvo que enfrentar antes de permitirse recordar a su madre sin que la tristeza dominara esas experiencias.
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La terapia ayudó a Harry a recuperar recuerdos de Lady Di
El proceso para enfrentar el duelo también implicó reconocer que había perdido parte de sus recuerdos de Diana. En otro momento de la sesión, Harry explicó que durante años no podía recordar la risa de su madre ni tenía presentes algunos detalles de su apariencia.
“En mis veintitantos años, fui dos veces a la guerra pensando que podía escapar de mis sentimientos. Pero eso no fue lo que ocurrió”, contó el duque de Sussex.
También reconoció que durante mucho tiempo respondió que estaba bien cuando alguien le preguntaba cómo se sentía. En realidad, explicó, experimentaba una especie de desconexión emocional.
Harry encontró una herramienta para recuperar los recuerdos de su mamá durante la terapia. Su terapeuta le sugirió utilizar el perfume de Diana para evocar las experiencias que había mantenido alejadas de su conciencia.
“Fue como si me transportara a otra época”, recordó. Según explicó, el aroma desbloqueó recuerdos que permanecían guardados detrás de una barrera emocional que él mismo había construido para protegerse del dolor.
“Rociar el perfume de mi mamá fue casi como derribar algunos ladrillos, para que pudiera mirar a través de esa pared y ciertos recuerdos y experiencias comenzaran a salir”, relató.
La neurocientífica Mary-Frances O’Connor explicó que el olfato tiene una conexión directa con la amígdala y el hipocampo, regiones del cerebro relacionadas con las emociones y la memoria.
En el contexto del duelo, señaló, los estímulos sensoriales pueden ayudar a recuperar recuerdos que resultan difíciles de evocar de otra manera.
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El ejército fue una distracción para el príncipe Harry, pero el dolor permaneció
Harry también habló sobre la manera en que enfrentó la pérdida durante su adolescencia y sus primeros años como adulto. La disciplina militar le ofreció una estructura y una identidad que necesitaba en ese momento, además de alejarlo temporalmente de sus emociones.
“Entré al ejército a principios de mis veintitantos años sin tener realmente una identidad. Yo era quien era, mi nombre era mi nombre”, explicó. Vestir el mismo uniforme que los demás militares representó un alivio y le dio un sentido de pertenencia.
El príncipe describió aquella etapa como una distracción que le permitió concentrarse en las tareas inmediatas. Sin embargo, después de regresar de su segundo despliegue en Afganistán, en 2013, los sentimientos que había reprimido comenzaron a afectarlo con mayor intensidad.
Harry aclaró que el estrés postraumático que experimentó no estaba vinculado directamente con lo que vivió en Afganistán, sino con otros traumas acumulados que esas experiencias parecieron activar.
“Empecé a darme cuenta de que probablemente estaba seriamente agotado cuando ponerme una camisa de vestir, sentir el cuello apretado, literalmente me hacía sentir que me estaba asfixiando”, contó. También padeció ataques de pánico mientras viajaba en automóvil rumbo al trabajo.
A finales de 2019, cuando viajó a Canadá con Meghan Markle y su hijo, el príncipe Archie, experimentó otra dificultad. Al alejarse del ambiente de tensión constante al que estaba acostumbrado, sufrió una caída abrupta de adrenalina.
“Era como si necesitara el estrés para que la adrenalina hiciera funcionar mi cerebro, porque me volví inútil en casa”, recordó. Según su relato, atravesó un episodio de depresión de aproximadamente dos semanas y sintió que no podía funcionar sin aquel estado de alerta permanente.
La experiencia lo llevó a reconocer que necesitaba comprender lo que ocurría más allá de las circunstancias inmediatas. Su participación en MasterClass le permitió explicar cómo la falta de atención al duelo puede tener consecuencias emocionales y físicas que persisten durante años.
El trabajo humanitario conecta a Harry con el legado de Diana
La recuperación emocional también cambió la manera en que Harry entiende su relación con la memoria de su madre. El príncipe explicó que su intención de mantener vivo el legado de Diana no consiste únicamente en recordarla, sino también en desarrollar proyectos que considera cercanos a las causas que ella defendió.
“Todo lo que hago, toda la energía que invierto, espero que haga sentir orgullosa a mi mamá”, afirmó.
Harry reconoció que no advirtió de inmediato las similitudes entre el trabajo humanitario que eligió y las causas a las que Diana dedicó parte de su vida. La princesa de Gales se distinguió por su cercanía con personas afectadas por enfermedades, la exclusión social y otras situaciones de vulnerabilidad. Su trabajo con pacientes con VIH y sida y su participación en campañas contra las minas antipersona fueron dos de los ejemplos más conocidos de ese compromiso.
En el caso de Harry, su labor con veteranos militares y personas que enfrentan dificultades de salud mental ocupa un lugar central. Los Juegos Invictus, la competición internacional que impulsó para militares heridos, lesionados y enfermos, representan una de las principales expresiones de ese trabajo.
El príncipe explicó que mantener presente a Diana le proporciona energía para continuar con sus proyectos. “Con el duelo viene esto: no se trata tanto de una responsabilidad, sino de llevar contigo durante toda la vida a la persona que perdiste”, señaló. “Hay una parte de mí que lleva a mi mamá dentro y que, en última instancia, me da energía para el trabajo que hago”.
La clase de MasterClass también tiene una dimensión filantrópica: de acuerdo con People, los ingresos del proyecto benefician a Comfort Zone Camp y Scotty’s Little Soldiers, organizaciones que apoyan a personas que atraviesan la pérdida de un ser querido, incluidos niños y jóvenes en duelo.