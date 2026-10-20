El príncipe Harry confiesa que quiere reconciliarse con su papá, el rey Carlos III, y su hermano William

En una entrevista con GQ, el duque de Sussex reconoció que la distancia con su familia le duele y dejó claro que, pese a las diferencias que han tenido durante los últimos años, le gustaría encontrar una manera de reparar su relación.

“Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse”, afirmó durante la conversación con Zach Baron, editor de la revista estadounidense. La entrevista, que fue publicada este 20 de octubre de 2026, aborda, además de su situación familiar, el duelo por la muerte de su madre, la princesa Diana, y su experiencia al regresar al Reino Unido.

Las declaraciones llegan después de años de tensiones entre Harry y la familia real británica. En 2020, el príncipe y Meghan Markle dejaron sus funciones como miembros activos de la monarquía y se mudaron a Estados Unidos. Desde entonces, sus entrevistas públicas, su serie documental y las revelaciones de sus memorias han expuesto parte de las diferencias que mantienen con la institución y con algunos de sus integrantes.

Harry reconoce que le duele la distancia con su padre y William

Durante la entrevista, Harry fue cuestionado sobre si lamentaba la relación complicada que mantiene con Carlos III y su hermano mayor. Su respuesta fue directa: “Sí, por supuesto”.

El príncipe también explicó por qué considera que los problemas familiares despiertan tanto interés entre el público. Para él, las diferencias entre padres e hijos y los conflictos entre hermanos son experiencias con las que muchas personas pueden identificarse, incluso cuando ocurren dentro de una familia tan mediática como la suya.

“Creo que, desde el punto de vista familiar, es un tema con el que muchísima gente puede identificarse: desacuerdos entre hermanos, relaciones rotas entre hijos y sus padres, o entre los hijos y uno de sus padres”, comentó.

Harry señaló que algunas personas siguen preguntándole cómo podrían resolverse las diferencias con su familia y consideró que su experiencia podría ayudar a otros a reflexionar sobre sus propias relaciones.

“Algunas personas quizá nos miran y se preguntan: ‘¿Cómo van a resolverlo?’. Y tal vez la manera en que yo lo haga pueda ayudarme a resolver mis propios asuntos”, explicó.

El duque de Sussex no ocultó que su deseo es llegar a una solución, aunque reconoció que no necesariamente todos comparten esa intención.

“Hay personas que no quieren que funcione. Yo quiero que funcione”, dijo.

“Las cicatrices permanecen para siempre”: la reflexión del príncipe Harry

Para Harry, reconciliarse no significa borrar lo que ocurrió ni fingir que las diferencias nunca existieron. En la entrevista, reconoció que las experiencias dolorosas dejan huellas, pero defendió la posibilidad de cambiar la manera en que se mira el pasado.

“Las cicatrices permanecen para siempre, pero la percepción que tienes y tu mentalidad frente a las cosas que han sucedido, dejar atrás el pasado, es algo que animaría a todo el mundo a hacer”, expresó.

El príncipe también explicó que superar ciertos conflictos puede resultar especialmente difícil cuando continúan afectando la vida cotidiana. Aun así, considera que prolongar indefinidamente los problemas familiares no vale la pena.

“Para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y suficiente drama en la vida de las personas como para seguir cargando con problemas familiares. No vale la pena”, afirmó.