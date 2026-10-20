El príncipe Harry habló abiertamente sobre uno de los capítulos más complejos y controversiales de su vida personal y la monarquía moderna: la ruptura de su relación con el rey Carlos III y el príncipe William.
El príncipe Harry confiesa que quiere reconciliarse con su papá, el rey Carlos III, y su hermano William
En una entrevista con GQ, el duque de Sussex reconoció que la distancia con su familia le duele y dejó claro que, pese a las diferencias que han tenido durante los últimos años, le gustaría encontrar una manera de reparar su relación.
“Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse”, afirmó durante la conversación con Zach Baron, editor de la revista estadounidense. La entrevista, que fue publicada este 20 de octubre de 2026, aborda, además de su situación familiar, el duelo por la muerte de su madre, la princesa Diana, y su experiencia al regresar al Reino Unido.
Las declaraciones llegan después de años de tensiones entre Harry y la familia real británica. En 2020, el príncipe y Meghan Markle dejaron sus funciones como miembros activos de la monarquía y se mudaron a Estados Unidos. Desde entonces, sus entrevistas públicas, su serie documental y las revelaciones de sus memorias han expuesto parte de las diferencias que mantienen con la institución y con algunos de sus integrantes.
Harry reconoce que le duele la distancia con su padre y William
Durante la entrevista, Harry fue cuestionado sobre si lamentaba la relación complicada que mantiene con Carlos III y su hermano mayor. Su respuesta fue directa: “Sí, por supuesto”.
El príncipe también explicó por qué considera que los problemas familiares despiertan tanto interés entre el público. Para él, las diferencias entre padres e hijos y los conflictos entre hermanos son experiencias con las que muchas personas pueden identificarse, incluso cuando ocurren dentro de una familia tan mediática como la suya.
“Creo que, desde el punto de vista familiar, es un tema con el que muchísima gente puede identificarse: desacuerdos entre hermanos, relaciones rotas entre hijos y sus padres, o entre los hijos y uno de sus padres”, comentó.
Harry señaló que algunas personas siguen preguntándole cómo podrían resolverse las diferencias con su familia y consideró que su experiencia podría ayudar a otros a reflexionar sobre sus propias relaciones.
“Algunas personas quizá nos miran y se preguntan: ‘¿Cómo van a resolverlo?’. Y tal vez la manera en que yo lo haga pueda ayudarme a resolver mis propios asuntos”, explicó.
El duque de Sussex no ocultó que su deseo es llegar a una solución, aunque reconoció que no necesariamente todos comparten esa intención.
“Hay personas que no quieren que funcione. Yo quiero que funcione”, dijo.
“Las cicatrices permanecen para siempre”: la reflexión del príncipe Harry
Para Harry, reconciliarse no significa borrar lo que ocurrió ni fingir que las diferencias nunca existieron. En la entrevista, reconoció que las experiencias dolorosas dejan huellas, pero defendió la posibilidad de cambiar la manera en que se mira el pasado.
“Las cicatrices permanecen para siempre, pero la percepción que tienes y tu mentalidad frente a las cosas que han sucedido, dejar atrás el pasado, es algo que animaría a todo el mundo a hacer”, expresó.
El príncipe también explicó que superar ciertos conflictos puede resultar especialmente difícil cuando continúan afectando la vida cotidiana. Aun así, considera que prolongar indefinidamente los problemas familiares no vale la pena.
“Para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y suficiente drama en la vida de las personas como para seguir cargando con problemas familiares. No vale la pena”, afirmó.
La relación rota de Harry con Carlos III y William
Aunque el príncipe ha expresado su deseo de recuperar la relación con su familia, la situación con su papá y con su hermano no es la misma.
Con Carlos III ha tenido algunos acercamientos. En cambio, el distanciamiento entre Harry y William continúa siendo uno de los capítulos más difíciles de resolver dentro de la familia real británica. Hasta ahora, las declaraciones del duque no confirman que exista un acuerdo para reconciliarse ni que los hermanos hayan retomado el contacto.
La ruptura familiar se hizo evidente después de que Harry y Meghan abandonaran sus funciones reales. Posteriormente, el príncipe habló sobre sus diferencias con la institución en distintas entrevistas y en sus memorias, Spare, en las que también abordó aspectos de su relación con William y Carlos III.
En su nueva conversación con GQ, sin embargo, el duque expresó su intenciín de acabar con los conflictos.
El regreso al Reino Unido y el recuerdo de la princesa Diana
En la entrevista, el príncipe también habló sobre la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando él tenía 12 años, y sobre cómo esa pérdida ha marcado su vida.
Además, explicó lo importante que ha sido para él que sus hijos tengan la oportunidad de estudiar en el Reino Unido. Sobre este nuevo capítulo familiar, compartió que los niños se han adaptado bien.
“No sabía lo importante que era para mí. Siempre pensé que sería algo que intentaríamos hacer, pero ahora llevan dos semanas en la escuela. Les está encantando y les está dando una experiencia completamente diferente”, contó.
El príncipe también habló de su esperanza de que su relación con la prensa británica pueda cambiar. Durante años, sus diferencias con distintos medios han sido parte de las razones que ha señalado para explicar su distanciamiento del Reino Unido y de la vida pública que llevaba como miembro de la monarquía.
“Mi esperanza es que cambie”, dijo.