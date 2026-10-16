Mientras disfrutan de su primer evento en Reino Unido, Harry y Meghan enfrentan dificultades en Archewell

Archewell Productions recorta personal en medio de dificultades en Hollywood

La empresa productora de los duques de Sussex atraviesa una etapa de ajustes. Archewell Productions redujo su equipo durante los últimos 12 a 18 meses y conserva apenas unos cuantos empleados en sus oficinas de Los Ángeles.

Los recortes habrían afectado principalmente al personal de producción vinculado con proyectos como Harry & Meghan y With Love, Meghan, según dio a conocer Page Six.



Harry y Meghan visitan Nottingham (Pool/Getty Images)

La reducción de personal se suma a los cambios que la organización de Harry y Meghan experimentó en sus negocios estadounidenses.

Archewell Productions nació en 2020 con el objetivo de desarrollar películas, documentales y series para distintas plataformas. Su acuerdo con Netflix fue uno de los principales compromisos comerciales de la pareja después de abandonar sus funciones como integrantes activos de la Familia Real británica.



Harry y Meghan visitan Nottingham (Christopher Furlong/Getty Images)

Sin embargo, la empresa ha tenido dificultades para concretar parte de los proyectos anunciados y ampliar su catálogo de producciones.

En marzo de 2026, salieron a la luz las tensiones en la relación con Netflix y los problemas de Archewell para desarrollar contenidos capaces de mantener el interés de la audiencia.