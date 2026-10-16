Mientras disfrutan de su primer evento en Reino Unido, Harry y Meghan enfrentan dificultades en Archewell
El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron juntos en Nottingham tras su regreso a Reino Unido, mientras Archewell Productions redujo su número de empleados en medio de dificultades con el negocio.
Sin embargo, mientras los duques de Sussex se mostraron sonrientes en su visita a Nottingham, al mismo tiempo enfrentaban la reducción de personal de Archewell Productions, la empresa con la que desarrolla contenidos audiovisuales, lo que refleja las dificultades que enfrentan para consolidar sus proyectos en Hollywood.
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Archewell Productions recorta personal en medio de dificultades en Hollywood
La empresa productora de los duques de Sussex atraviesa una etapa de ajustes. Archewell Productions redujo su equipo durante los últimos 12 a 18 meses y conserva apenas unos cuantos empleados en sus oficinas de Los Ángeles.
Los recortes habrían afectado principalmente al personal de producción vinculado con proyectos como Harry & Meghan y With Love, Meghan, según dio a conocer Page Six.
La reducción de personal se suma a los cambios que la organización de Harry y Meghan experimentó en sus negocios estadounidenses.
Archewell Productions nació en 2020 con el objetivo de desarrollar películas, documentales y series para distintas plataformas. Su acuerdo con Netflix fue uno de los principales compromisos comerciales de la pareja después de abandonar sus funciones como integrantes activos de la Familia Real británica.
Sin embargo, la empresa ha tenido dificultades para concretar parte de los proyectos anunciados y ampliar su catálogo de producciones.
En marzo de 2026, salieron a la luz las tensiones en la relación con Netflix y los problemas de Archewell para desarrollar contenidos capaces de mantener el interés de la audiencia.
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Los informes financieros muestran un déficit en la Fundación Archewell
La situación financiera de Archewell requiere distinguir entre las actividades comerciales de Harry y Meghan y su trabajo filantrópico.
Archewell Productions desarrolla contenidos audiovisuales, mientras que Archewell Foundation —cuya actividad filantrópica se reorganizó bajo el nombre Archewell Philanthropies— se ocupa de iniciativas benéficas, y son dos entidades separadas
La declaración fiscal de Archewell Foundation correspondiente al ejercicio 2024, presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) el 17 de noviembre de 2025, permite conocer la situación de la organización sin fines de lucro.
Los ingresos de la fundación cayeron de 5.73 millones de dólares en 2023 a 2.59 millones en 2024, mientras que sus gastos aumentaron de 3.30 a 5.11 millones de dólares. El documento también registró 1.26 millones de dólares en subvenciones y ayudas distribuidas durante 2024.
Estas cifras reflejan un ejercicio deficitario para la organización filantrópica, pero no constituyen una prueba de que Archewell Productions haya registrado pérdidas equivalentes ni permiten establecer cuánto dinero poseen personalmente Harry y Meghan.
La información fiscal de la fundación y los recortes reportados en la productora corresponden a entidades y actividades distintas.