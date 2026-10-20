Príncipe Harry confiesa la razón por la que regresó a Reino Unido con Meghan y sus hijos

Harry resumió el motivo de la mudanza con una palabra: “oportunidades”. En la entrevista, explicó que una de las más importantes era que sus hijos pudieran estudiar en Reino Unido y crecer con una perspectiva cultural distinta.

“Poder inscribir a los niños en una escuela británica ha significado mucho para mí”, reconoció el príncipe, quien admitió que no había dimensionado cuánto le importaría esta posibilidad hasta que se concretó.



¿Qué implica el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido? (DANIEL LEAL/AFP)

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, ya comenzaron esta nueva etapa escolar. Según su padre, ambos están contentos y la experiencia les permite conocer una cultura diferente a la que vivieron durante sus años en Estados Unidos.

Harry aclaró que su comentario no era una crítica al sistema educativo estadounidense. Más bien, considera valioso que sus hijos puedan conocer dos realidades culturales desde pequeños y, al mismo tiempo, acercarse al lugar donde él creció.

El príncipe también contó que la decisión no fue algo que la pareja llevara planeando durante mucho tiempo. Para él y Meghan, distintas circunstancias coincidieron y les hicieron pensar que era el momento adecuado para dar el paso.