Después de seis años viviendo en Norteamérica, el príncipe Harry explicó las razones que lo llevaron a regresar a Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet . En una nueva entrevista con GQ, el duque de Sussex habló de las oportunidades que busca para su familia, la educación de los niños y su deseo de estar más cerca de sus seres queridos, en medio de la distancia que todavía existe con algunos miembros de la familia real.
Príncipe Harry confiesa la razón por la que regresó a Reino Unido con Meghan y sus hijos
Príncipe Harry confiesa la razón por la que regresó a Reino Unido con Meghan y sus hijos
Harry resumió el motivo de la mudanza con una palabra: “oportunidades”. En la entrevista, explicó que una de las más importantes era que sus hijos pudieran estudiar en Reino Unido y crecer con una perspectiva cultural distinta.
“Poder inscribir a los niños en una escuela británica ha significado mucho para mí”, reconoció el príncipe, quien admitió que no había dimensionado cuánto le importaría esta posibilidad hasta que se concretó.
Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, ya comenzaron esta nueva etapa escolar. Según su padre, ambos están contentos y la experiencia les permite conocer una cultura diferente a la que vivieron durante sus años en Estados Unidos.
Harry aclaró que su comentario no era una crítica al sistema educativo estadounidense. Más bien, considera valioso que sus hijos puedan conocer dos realidades culturales desde pequeños y, al mismo tiempo, acercarse al lugar donde él creció.
El príncipe también contó que la decisión no fue algo que la pareja llevara planeando durante mucho tiempo. Para él y Meghan, distintas circunstancias coincidieron y les hicieron pensar que era el momento adecuado para dar el paso.
El príncipe Harry también quería estar más cerca de su familia
Más allá de la educación de sus hijos, Harry reconoció que volver a Reino Unido le permite estar cerca de sus amigos, de sus familiares y de los hijos de estos. Según explicó, los encuentros y las actividades compartidas han ayudado a Archie y Lilibet a adaptarse a su nueva vida.
“Es agradable estar de vuelta”, expresó sobre la posibilidad de pasar más tiempo en el país, en lugar de limitar sus visitas a unos cuantos días o una semana.
La decisión ocurre en un contexto complicado para sus relaciones familiares. Desde que Harry y Meghan dejaron sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y se mudaron a California, el príncipe ha hablado públicamente de sus diferencias con la institución y de los conflictos con algunos de sus familiares.
En la misma conversación, Harry reconoció que su perspectiva sobre el pasado ha cambiado y expresó su esperanza de que el entorno también pueda hacerlo. Aunque no significa que los desacuerdos estén resueltos, aseguró que hay aspectos que todos podrían dejar atrás para concentrarse en algo positivo.