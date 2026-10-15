Meghan y Harry hacen su primera aparición en Reino Unido y recuerdan sus mejores años

Meghan y Harry regresan juntos a Reino Unido y recuerdan sus mejores años

Desde su regreso en agosto al Reino Unido con sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, aunque el hijo menor de Carlos III ha participado en solitario en varios actos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.

Harry, de 42 años, y Meghan, de 45, abandonaron repentinamente el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos.



Meghan y Harry hacen su primera aparición pública en Reino Unido. (Getty Images)

Poco después de su regreso al Reino Unido en agosto, el Palacio de Buckingham recordó que si la pareja participaba en actos caritativos lo haría "a título privado".

La pareja tiene previsto pasar el día en Nottingham, visitando tres organizaciones benéficas que apoyan a los jóvenes ya las comunidades locales mediante la música, el cine, el deporte y la lucha contra la pobreza alimentaria.

Los duques de Sussex, como se les conoce ahora oficialmente, posaron para hacerse selfis, abrazaron a algunos asistentes y aceptaron flores.

