Meghan Markle tiene dos poderosas razones para adaptarse de maravilla en su regreso a Reino Unido

De acuerdo con una fuente cercana a los duques de Sussex, Meghan atraviesa de maravilla el regreso de su familia al país de su esposo, el príncipe Harry.

“Está bien. Se mantiene ocupada, como siempre, y en estrecho contacto con sus amigos en Montecito”, aseguró una fuente consultada por People, que también destacó que la duquesa de Sussex mantiene el contacto con sus amistades en Montecito, California, aunque sí extraña tanto ese entorno como a su madre, quien vive en Los Ángeles.

Entre sus allegados está claro que los Sussex planean regresar a Estados Unidos durante las fiestas y que Meghan ya tiene planes para reencontrarse con sus amistades y, sobre todo, con su mamá.

Archie y Lilibet son la prioridad de Meghan Markle en Reino Unido

La adaptación de Archie y Lilibet a su nueva vida es la razón principal factor detrás de la tranquilidad que experimenta actualmente Meghan.

Los príncipes comenzaron una nuevo ciclo escolar tras la mudanza y, por ello, la duquesa de Sussex ha estado al pendiente del cambio ya que su mayor preocupación es procurar que los niños se acostumbren a su nuevo hogar y escuela.

“Los niños se han adaptado bien, y eso es lo más importante para ella”, añadió el informante a People.



Archie y Lilibet se han adaptado muy bien a su nueva vida en Reino Unido, aseguran (Instagram / Meghan Markle)

El bienestar y la tranquilidad de Archie y Lilibet son la base sobre la que la familia ha manejado su regreso, ya que tanto como Harry como Meghan buscaron desde un principio establecer una rutina con sus hijos antes de retomar una agenda más activa de compromisos profesionales y filantrópicos.

“Después de llegar a Inglaterra, su prioridad fue establecer una rutina y conseguir que los niños se adaptaran a la escuela”, explicó la fuente a People.

Ahora, según el allegado a los Sussex, tanto Meghan como el príncipe Harry están emocionados por concentrarse en sus respectivos trabajos y en los proyectos que consideran importantes.

“Durante la semana, mientras los niños están en la escuela, ellos trabajan y disfrutan los fines de semana en familia”, señaló la fuente.