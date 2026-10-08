Policía británica reconoce que los allanamientos a las casas del ex príncipe Andrés fueron ilegales

Estos allanamientos fueron "anulados" por este mismo tribunal el 22 de julio, precisó en un comunicado la policía, que no obstante está estudiando cómo conservar las piezas incautadas durante esa operación.

Los allanamientos tuvieron lugar en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en su anterior residencia en Windsor, a unos 30 km al oeste de Londres.

En las primeras declaraciones públicas sobre el tema, el juez Nicholas Hilliard, de la Alta Corte de Londres, dijo este jueves que la policía había aceptado que "las órdenes de allanamiento eran ilegales".

Pero "esto no pone fin a la investigación ni significa que el conjunto de la investigación fuera ilegal", matizó el juez.

Hilliard señaló que aún debía decidir si la policía puede conservar bienes obtenidos bajo una orden ilícita, tal y como le solicitó el cuerpo de seguridad.

