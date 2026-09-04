Sarah Ferguson regresa a Londres tras el escándalo Epstein en medio del revuelo por Harry y Meghan

El escándalo Epstein llevó a Sarah Ferguson a alejarse de la vida pública
El regreso de Sarah Ferguson se produce después de meses especialmente difíciles para la exduquesa, cuyo nombre volvió a quedar bajo escrutinio debido a las revelaciones sobre su antigua relación con Jeffrey Epstein.
La controversia provocó que Ferguson se apartara de la vida pública y abandonara Reino Unido durante varios meses. Diversos medios reportaron que pasó parte de ese tiempo en Europa, incluyendo una estancia en Suiza.
Es importante señalar que Sarah Ferguson no ha sido acusada de cometer un delito relacionado con Epstein. Sin embargo, la atención sobre sus vínculos con el financiero estadounidense tuvo importantes consecuencias para su imagen pública y para su relación con la familia real británica.
El pasado año, el deterioro de la situación provocó cambios significativos para los York. Andrés perdió sus títulos y privilegios reales, mientras que Ferguson dejó de utilizar el título de duquesa de York en medio de la controversia.
La exduquesa también enfrentó el distanciamiento de varias organizaciones y proyectos con los que colaboraba, mientras la polémica sobre sus antiguos vínculos con Epstein seguía generando titulares.
¿Sarah Ferguson aprovechó el regreso de Harry y Meghan para volver a Inglaterra?
Uno de los detalles que más ha llamado la atención sobre el momento elegido por Ferguson para regresar es la coincidencia con la llegada de Harry y Meghan a Reino Unido.
Los duques de Sussex se convirtieron nuevamente en el centro de la atención internacional después de regresar al país tras varios años establecidos en Estados Unidos, un movimiento que reavivó el debate sobre su relación con la familia real.
Según una fuente consultada por The Sun, Ferguson consideró que el intenso interés de la prensa en Harry y Meghan podía permitirle regresar con menos atención después de siete meses fuera del país. Sin embargo, ni Sarah Ferguson ni sus representantes han confirmado que esa haya sido la razón detrás de la fecha de su retorno.
Por ahora, lo que parece claro es que la exduquesa está lista para comenzar una nueva etapa lejos de Royal Lodge y de la vida que compartió durante décadas con Andrés.