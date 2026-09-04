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Realeza

Sarah Ferguson regresa a Londres tras el escándalo Epstein en medio del revuelo por Harry y Meghan

Tras siete meses fuera de Reino Unido y alejada de los reflectores tras el escándalo Epstein, Sarah Ferguson regresó a Londres.
vie 04 septiembre 2026 08:46 AM
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Sarah Ferguson regresó a Londres tras el escándalo Epstein. (Getty Images)

Después de pasar siete meses fuera de Reino Unido y mantenerse prácticamente alejada de la vida pública tras el renovado escrutinio sobre su relación con Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson regresó a Londres.

Para comenzar esta nueva etapa, la exduquesa, habría alquilado una propiedad de seis habitaciones en una zona residencial privada de los condados cercanos a Londres.

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Sarah Ferguson regresa a Londres tras el escándalo Epstein

La renta de la vivienda asciende a más de 11 mil euros, según informaron medios británicos. Su regreso ocurre apenas unos días después de la llegada a Reino Unido del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes volvieron al país junto a sus hijos después de varios años viviendo en California.

Según una fuente citada por The Sun, Ferguson habría aprovechado el enorme interés mediático que despertó el regreso de los Sussex para intentar volver con un perfil más discreto.

El nuevo hogar de Sarah Ferguson se encuentra en los llamados Home Counties, las zonas residenciales ubicadas en los alrededores de Londres, aunque la ubicación exacta de la propiedad no ha sido revelada por motivos de privacidad.

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El último evento público de Sarah fue el funeral de la duquesa de Kent en septiembre de 2025. (Getty Images)

De acuerdo con los reportes, la vivienda cuenta con seis dormitorios y se encuentra dentro de una urbanización privada. La mudanza sería inminente y marcaría el regreso definitivo de Ferguson a Reino Unido después de meses fuera del país.

La nueva residencia representa un cambio importante para quien durante décadas estuvo estrechamente vinculada a Royal Lodge, la histórica mansión ubicada en Windsor que compartió con su exesposo, Andrés Mountbatten-Windsor, incluso después de su divorcio en 1996.

Ferguson y Andrés tuvieron que abandonar la propiedad a principios de 2026, después de que las consecuencias del escándalo relacionado con Jeffrey Epstein profundizaran la crisis que rodeaba a la pareja. Andrés dejó Royal Lodge y se trasladó a una propiedad de la finca de Sandringham.

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El escándalo Epstein llevó a Sarah Ferguson a alejarse de la vida pública

El regreso de Sarah Ferguson se produce después de meses especialmente difíciles para la exduquesa, cuyo nombre volvió a quedar bajo escrutinio debido a las revelaciones sobre su antigua relación con Jeffrey Epstein.

La controversia provocó que Ferguson se apartara de la vida pública y abandonara Reino Unido durante varios meses. Diversos medios reportaron que pasó parte de ese tiempo en Europa, incluyendo una estancia en Suiza.

Es importante señalar que Sarah Ferguson no ha sido acusada de cometer un delito relacionado con Epstein. Sin embargo, la atención sobre sus vínculos con el financiero estadounidense tuvo importantes consecuencias para su imagen pública y para su relación con la familia real británica.

El pasado año, el deterioro de la situación provocó cambios significativos para los York. Andrés perdió sus títulos y privilegios reales, mientras que Ferguson dejó de utilizar el título de duquesa de York en medio de la controversia.

La exduquesa también enfrentó el distanciamiento de varias organizaciones y proyectos con los que colaboraba, mientras la polémica sobre sus antiguos vínculos con Epstein seguía generando titulares.

¿Sarah Ferguson aprovechó el regreso de Harry y Meghan para volver a Inglaterra?

Uno de los detalles que más ha llamado la atención sobre el momento elegido por Ferguson para regresar es la coincidencia con la llegada de Harry y Meghan a Reino Unido.

Los duques de Sussex se convirtieron nuevamente en el centro de la atención internacional después de regresar al país tras varios años establecidos en Estados Unidos, un movimiento que reavivó el debate sobre su relación con la familia real.

Según una fuente consultada por The Sun, Ferguson consideró que el intenso interés de la prensa en Harry y Meghan podía permitirle regresar con menos atención después de siete meses fuera del país. Sin embargo, ni Sarah Ferguson ni sus representantes han confirmado que esa haya sido la razón detrás de la fecha de su retorno.

Por ahora, lo que parece claro es que la exduquesa está lista para comenzar una nueva etapa lejos de Royal Lodge y de la vida que compartió durante décadas con Andrés.

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