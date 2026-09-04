Sarah Ferguson regresa a Londres tras el escándalo Epstein en medio del revuelo por Harry y Meghan

Sarah Ferguson regresa a Londres tras el escándalo Epstein

La renta de la vivienda asciende a más de 11 mil euros, según informaron medios británicos. Su regreso ocurre apenas unos días después de la llegada a Reino Unido del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes volvieron al país junto a sus hijos después de varios años viviendo en California.

Según una fuente citada por The Sun, Ferguson habría aprovechado el enorme interés mediático que despertó el regreso de los Sussex para intentar volver con un perfil más discreto.

El nuevo hogar de Sarah Ferguson se encuentra en los llamados Home Counties, las zonas residenciales ubicadas en los alrededores de Londres, aunque la ubicación exacta de la propiedad no ha sido revelada por motivos de privacidad.



El último evento público de Sarah fue el funeral de la duquesa de Kent en septiembre de 2025. (Getty Images)

De acuerdo con los reportes, la vivienda cuenta con seis dormitorios y se encuentra dentro de una urbanización privada. La mudanza sería inminente y marcaría el regreso definitivo de Ferguson a Reino Unido después de meses fuera del país.

La nueva residencia representa un cambio importante para quien durante décadas estuvo estrechamente vinculada a Royal Lodge, la histórica mansión ubicada en Windsor que compartió con su exesposo, Andrés Mountbatten-Windsor, incluso después de su divorcio en 1996.

Ferguson y Andrés tuvieron que abandonar la propiedad a principios de 2026, después de que las consecuencias del escándalo relacionado con Jeffrey Epstein profundizaran la crisis que rodeaba a la pareja. Andrés dejó Royal Lodge y se trasladó a una propiedad de la finca de Sandringham.

