¿Privilegio real? Marius Borg Høiby, hijo de Mette Marit, deja la cárcel y cumplirá condena en casa

Marius Borg Høiby, hijo de Mette Marit, deja la cárcel y cumplirá condena en casa

Los medios noruegos informaron de que la fiscalía estaba estudiando la posibilidad de recurrir la decisión, lo que significa que Hoiby no podría salir de prisión hasta que se resolviera dicho recurso.

Hoiby, de 29 años e hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe heredero Haakon, fue condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación.

Se enfrentaba a 40 cargos, que iban desde la violación hasta infracciones de tráfico, con una pena máxima de 16 años de prisión. Hoiby ha recurrido la sentencia, pero sigue bajo custodia.

Marius Borg Høiby e Ingrid Alexandra de Noruega (Getty Images)

El tribunal de distrito de Oslo dictaminó el lunes que la prisión preventiva de Hoiby debía prorrogarse otras cuatro semanas.

No obstante, señaló que la "vigilancia electrónica", es decir, un dispositivo electrónico que se coloca en el tobillo, era suficiente para reducir el riesgo de "reincidencia".

"El acusado debe permanecer en su domicilio, salvo que se le conceda permiso para acudir al trabajo, a la escuela, a recibir tratamiento o para visitar a familiares directos enfermos", indicó el tribunal en su resolución.