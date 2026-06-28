Sarah Ferguson visitó varias veces a Jeffrey Epstein cuando ya era un criminal condenado, aseguran

Jeffrey Epstein, el amigo especial de Sarah Ferguson

Los mensajes revelan un tono de cercanía entre ambos. En ellos, Sarah Ferguson se refiere a Epstein como un "amigo espectacular y especial", coordina encuentros y agradece su ayuda en distintos asuntos personales y profesionales.

Uno de los intercambios hace referencia a una visita para entregarle documentos relacionados con su iniciativa benéfica Mother's Army, mientras que otro muestra la logística para que un chofer de Epstein la recogiera tras su llegada a Florida.

People aclara que no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad de todos los correos difundidos.

Estas revelaciones se suman a una larga cadena de información que, desde hace meses, ha ido reconstruyendo la estrecha relación entre Ferguson y el financiero.

Documentos publicados anteriormente mostraban que la exesposa del entonces príncipe Andrés habría solicitado apoyo económico a Epstein para cubrir gastos personales, además de pedirle ayuda para mejorar vuelos e incluso escribirle mensajes en los que, en tono aparentemente informal, le proponía matrimonio.