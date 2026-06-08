Niegan la liberación del hijo de Mette-Marit de Noruega pese al delicado estado de salud de la princesa

Sin embargo, como la fiscalía apeló inmediatamente esta decisión, el hombre de 29 años seguirá enla cárcel hasta que un tribunal de apelación haya examinado el caso.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby se encuentra en prisión preventiva desde principios de febrero.

Durante su juicio, celebrado del 3 de febrero al 19 de marzo, tuvo que responder por 40 cargos y finalmente fue acusado de la violación de cuatro mujeres y actos de violencia reiterada contra una expareja.

Marius Borg Høiby e Ingrid Alexandra de Noruega (Getty Images)

El veredicto se espera para el próximo lunes. En los últimos meses, el estado de salud de su madre, la princesa Mette-Marit, aquejada de una enfermedad pulmonar incurable, se ha deteriorado considerablemente, hasta el punto de que los médicos la incluyeron en una lista de espera para un delicado trasplante de pulmón.

"Estar encerrado sabiendo que mamá está tan mal es insoportable", declaró Høiby, citado por la radio NRK, este lunes durante una audiencia de solicitud de libertad ante un tribunal de Oslo.

