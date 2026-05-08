Detienen a hombre armado cerca de la casa del ex príncipe Andrés tras presunta amenaza

La policía de Norfolk informó del arresto de un hombre armado que "se estaba comportando de manera intimidatoria" cerca de la casa del expríncipe, en Sandringham.

"El hombre fue arrestado bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva", señaló la policía.

Medios británicos informaron que un hombre con pasamontañas amenazó presuntamente a Andrés Mountbatten Windsor cuando estaba paseando a sus perros cerca de su residencia.

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Según el Daily Telegraph, el sospechoso estaba sentado en su coche cuando vio al expríncipe y salió supuestamente del vehículo para dirigirse hacia el hermano del rey, gritándole.

El periódico añadió que Andrés estaba acompañado por un miembro de su seguridad privada y se refugió en su propio coche, alejándose rápidamente. La policía informó que el sospechoso "permanece detenido".

