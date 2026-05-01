Nuevo documental de la princesa Diana promete revelar grabaciones inéditas que cambiarán su historia

"Diana: la verdad nunca escuchada" es el título tentativo del proyecto de tres episodios. Producido por Love Monday TV y 53 Degrees Global, la serie promete contar la historia de la Princesa del pueblo en sus propias palabras.

"Las crudas palabras de Diana presentan un retrato más completo: una mujer que atravesaba presión, redefinía su rol y avanzaba bajo su convicción", dijeron los productores en un comunicado.

Las revelaciones, prometieron, "cambiarán la percepción pública de Diana para siempre".

Princesa Diana (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images)

Las cintas fueron grabadas en 1991 y contienen conversaciones privadas entre Diana de Gales y su amigo cercano, el doctor James Colthurst, detalló el texto.

Contrabandeadas fuera del Palacio de Kensington, las grabaciones fueron entregadas al escritor Andrew Morton, quien poco después publicó el explosivo libro "Diana: su historia verdadera en sus propias palabras".

"En las tres décadas que han pasado desde la muerte de Diana, menos de una hora de esas cintas fueron escuchadas", aseguraron los productores.

