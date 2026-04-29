Exclusiva: La makeup artist de Ivanka Trump nos cuenta todo sobre su look en la cena de Estado con Carlos III y Camila

No diario se cena con la realeza, así que para una noche donde cada detalle cuenta y el protocolo no admite excesos, el maquillaje se convierte en un lenguaje silencioso de sofisticación y clase. Definitivamente no hay margen de error, para una cena de Estado no sólo se tiene que lucir impecable, sino proyectar equilibrio.
Detrás del look etéreo y perfectamente pulido de Ivanka hubo una visión clara de la mexicana Alexa Rodulfo: crear un maquillaje que se sintiera tan natural como poderoso. Hablamos con Alexa , responsable de este resultado, para entender cómo se construye un rostro que, sin parecerlo, lo dice todo.
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El maquillaje de Ivanka Trump en la cena de Estados con los reyes Carlos y Camila
¿Cómo se elije el look que Ivanka llevará en una ocasión como ésta?
Platiqué con Dania Ortiz, su stylist y amiga mía de Ciudad Juárez. Entre las tres decidimos crear un look elegante, atemporal y clásico, donde resaltamos la belleza natural de Ivanka. Queríamos algo sofisticado pero nada forzado y, al final, todo quedó perfecto con el color del vestido y su belleza natural.
¿Nos podrías decir algunos de los productos que usaste para lograr ese acabado luminoso pero sofisticado que vimos en Ivanka?
Preparé la piel con la Enzyme Exfoliant Mask de Tracie Martyn para lograr una textura más fresca y luminosa. La base fue de Yves Saint Laurent, mezclada con crema de La Mer para darle un acabado mucho más natural y ligero. Para corregir utilicé una mezcla de correctores de Patrick Ta y Haus Labs. Sellé únicamente la zona T con polvo de Charlotte Tilbury tono 2 para mantener la piel fresca y viva. El blush fue de Haus Labs, el eyeliner de Victoria Beckham Beauty y la máscara fue una de mis favoritas mexicanas de hueso de mamey. En labios usamos un color de Maybelline combinado con un lip oil para mantenerlos hidratados y naturales. Para el look de Ivanka, una paleta de I NEED A NUDE EYESHADOW PALETTE de Natasha Denona porque tiene esos tonos suaves, elegantes y luminosos que ayudan a crear ojos sofisticados sin que se vean pesados. Los taupes, rosy nudes y acabados wet effect van muchísimo con el mood etéreo del vestido azul. Una de mis favoritas!!! Y sellé el maquillaje con NYX Pestañas de la marca ImPress classic natural.
¿Cómo lograste ese equilibrio sin que el maquillaje se note demasiado?
El secreto está en difuminar muy bien. Me gusta que el maquillaje literalmente se funda con la piel, trabajando mucho con mis dedos y brochas para que todo se vea suave, ligero y natural".
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¿Hubo algo diferente o especial en este look para la cena de Estado?
Sí. En esta ocasión buscamos una piel mucho más natural y menos bronceada, con un look más angelical y sofisticado, muy acorde con la ocasión y con el tono etéreo del vestido. También era importante que la piel se viera viva y luminosa, pero con duración y frescura durante toda la noche.
¿Qué es lo más importante para que un maquillaje funcione en un evento así?
Para una cena de Estado hay un nivel de sofisticación muy distinto porque todo se ve bajo luces fuertes, cámaras y desde muchos ángulos. Lo más importante es lograr un maquillaje refinado, limpio y equilibrado, donde la textura de la piel se vea impecable tanto en persona como en fotografía.
Normalmente ¿cuál es el estilo de Ivanka en cuanto a maquillaje en eventos menos formales?
Ivanka normalmente tiene un estilo bastante clásico y pulido, incluso en eventos menos formales. Le gustan los maquillajes frescos, femeninos y elegantes, con énfasis en una piel luminosa. En algunas ocasiones resaltamos más los ojos o utilizamos labios más intensos y rojos, y en otras mantenemos ojos suaves y labios naturales. Siempre buscamos que se vea effortless, pero muy cuidada.