Exclusiva: La makeup artist de Ivanka Trump nos cuenta todo sobre su look en la cena de Estado con Carlos III y Camila

El maquillaje de Ivanka Trump en la cena de Estados con los reyes Carlos y Camila

¿Cómo se elije el look que Ivanka llevará en una ocasión como ésta?

Platiqué con Dania Ortiz, su stylist y amiga mía de Ciudad Juárez. Entre las tres decidimos crear un look elegante, atemporal y clásico, donde resaltamos la belleza natural de Ivanka. Queríamos algo sofisticado pero nada forzado y, al final, todo quedó perfecto con el color del vestido y su belleza natural.

¿Nos podrías decir algunos de los productos que usaste para lograr ese acabado luminoso pero sofisticado que vimos en Ivanka?

Preparé la piel con la Enzyme Exfoliant Mask de Tracie Martyn para lograr una textura más fresca y luminosa. La base fue de Yves Saint Laurent, mezclada con crema de La Mer para darle un acabado mucho más natural y ligero. Para corregir utilicé una mezcla de correctores de Patrick Ta y Haus Labs. Sellé únicamente la zona T con polvo de Charlotte Tilbury tono 2 para mantener la piel fresca y viva. El blush fue de Haus Labs, el eyeliner de Victoria Beckham Beauty y la máscara fue una de mis favoritas mexicanas de hueso de mamey. En labios usamos un color de Maybelline combinado con un lip oil para mantenerlos hidratados y naturales. Para el look de Ivanka, una paleta de I NEED A NUDE EYESHADOW PALETTE de Natasha Denona porque tiene esos tonos suaves, elegantes y luminosos que ayudan a crear ojos sofisticados sin que se vean pesados. Los taupes, rosy nudes y acabados wet effect van muchísimo con el mood etéreo del vestido azul. Una de mis favoritas!!! Y sellé el maquillaje con NYX Pestañas de la marca ImPress classic natural.

Getty Images (Johnny Nunez/WireImage)

¿Cómo lograste ese equilibrio sin que el maquillaje se note demasiado?

El secreto está en difuminar muy bien. Me gusta que el maquillaje literalmente se funda con la piel, trabajando mucho con mis dedos y brochas para que todo se vea suave, ligero y natural".