Harry no renuncia a su identidad royal y asegura que sigue siendo parte de la realeza

La declaración ocurrió durante su reciente visita a Ucrania, donde el duque de Sussex habló con ITV en el marco de actividades con HALO Trust, organización vinculada históricamente a la labor humanitaria de su mamá, la fallecida princesa Diana. Ahí, Harry rechazó la idea de que sea un “exroyal” o alguien desvinculado por completo de la institución.

Durante la conversación, a Harry se le preguntó si reconocía "no ser un miembro activo de la realeza", a lo que Harry respondió:

El príncipe Harry habló sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto. (Getty Images)

"Siempre formaré parte de la familia real y aquí estoy trabajando, haciendo aquello para lo que nací y disfruto. Disfruto de poder realizar estos viajes y apoyar a las personas que he conocido".

Más que una frase aislada, sus palabras fueron leídas como una reafirmación pública de identidad, pero también como un gesto cargado de simbolismo frente a la narrativa que desde 2020 ha marcado su distancia con Buckingham.