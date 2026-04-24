Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Harry no renuncia a su identidad royal y asegura que sigue siendo parte de la realeza

Durante una visita a Ucrania, el príncipe Harry aseguró que siempre será parte de la familia real, una declaración que reabre el debate sobre su vínculo con la monarquía británica.
vie 24 abril 2026 03:49 PM
El príncipe Harry experimentó una "desconexión" al convertirse en papá
El príncipe Harry experimentó una "desconexión" al convertirse en papá (Asanka Ratnayake/Getty Images)
Publicidad

Harry no renuncia a su identidad royal y asegura que sigue siendo parte de la realeza

La declaración ocurrió durante su reciente visita a Ucrania, donde el duque de Sussex habló con ITV en el marco de actividades con HALO Trust, organización vinculada históricamente a la labor humanitaria de su mamá, la fallecida princesa Diana. Ahí, Harry rechazó la idea de que sea un “exroyal” o alguien desvinculado por completo de la institución.

Durante la conversación, a Harry se le preguntó si reconocía "no ser un miembro activo de la realeza", a lo que Harry respondió:

Principe-Harry
El príncipe Harry habló sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto. (Getty Images)

"Siempre formaré parte de la familia real y aquí estoy trabajando, haciendo aquello para lo que nací y disfruto. Disfruto de poder realizar estos viajes y apoyar a las personas que he conocido".

Más que una frase aislada, sus palabras fueron leídas como una reafirmación pública de identidad, pero también como un gesto cargado de simbolismo frente a la narrativa que desde 2020 ha marcado su distancia con Buckingham.

Publicidad

¿Habrá reconciliación entre Harry, el rey Carlos y William?

Las palabras llegan en un momento particularmente sensible para la familia real, en medio de continuas especulaciones sobre reconciliación con su papá, el rey Carlos III y una relación aún distante con su hermano mayor, príncipe William.

Los Príncipes Carlos, William y Harry
Los Príncipes Carlos, William y Harry (©Getty Images 666488550)

Por eso la declaración no pasó inadvertida. Para algunos, es una forma de tender puentes; para otros, una reivindicación personal frente a años de tensión pública.

También resuena porque Harry no habló desde una entrevista promocional, sino desde un viaje ligado a una causa profundamente conectada con el legado de Diana. Eso añadió una carga emocional y política a sus palabras.

Publicidad

Tags

Príncipe Harry

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad