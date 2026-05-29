Quién es Gabriel Giacomelli, el empresario brasileño vinculado con la princesa Leonor

¿Quién es Gabriel Giacomelli, el empresario brasileño y supuesto novio de la princesa Leonor?

Aunque no hay una confirmación de la Casa Real española sobre alguna relación, el empresario brasileño ya se convirtió en uno de los personajes más comentados en el mundo. El interés creció después de que medios europeos reavivaran los rumores que los han perseguido durante años, desde que se revelara su cercanía.

Gabriel Giacomelli (Instagram)

Gabriel Giacomelli es un joven brasileño proveniente de una familia vinculada al mundo financiero y empresarial internacional. De acuerdo con diversos reportes, creció entre Alemania, Nueva York y Europa, dentro de un círculo de alto perfil económico y cosmopolita.

Su papá, Drausio Giacomelli, ha desarrollado una destacada carrera en el sector bancario internacional y mercados emergentes, mientras que su madre trabaja en áreas relacionadas con publicidad y comunicación global.

Princesa Leonor de España. (Getty Images)

Actualmente, Gabriel mantiene un perfil reservado y alejado del foco mediático. Sin embargo, se sabe que estudió en el exclusivo UWC Atlantic College de Gales, el mismo internado donde Leonor estudió el Bachillerato Internacional antes de iniciar su formación militar en España.

Ese colegio es conocido por reunir a hijos de empresarios, diplomáticos y miembros de distintas casas reales europeas, por lo que fue ahí donde ambos habrían desarrollado una estrecha amistad.

