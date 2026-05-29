Las apariciones públicas de la princesa Leonor suelen generar atención inmediata, pero esta vez el foco no está en sus actividades oficiales ni en su formación militar. El nombre del empresario brasileño Gabriel Giacomelli comenzó a ganar notoriedad después de que distintos medios internacionales lo vincularan sentimentalmente con la heredera de la corona española.
Quién es Gabriel Giacomelli, el empresario brasileño vinculado con la princesa Leonor
¿Quién es Gabriel Giacomelli, el empresario brasileño y supuesto novio de la princesa Leonor?
Aunque no hay una confirmación de la Casa Real española sobre alguna relación, el empresario brasileño ya se convirtió en uno de los personajes más comentados en el mundo. El interés creció después de que medios europeos reavivaran los rumores que los han perseguido durante años, desde que se revelara su cercanía.
Gabriel Giacomelli es un joven brasileño proveniente de una familia vinculada al mundo financiero y empresarial internacional. De acuerdo con diversos reportes, creció entre Alemania, Nueva York y Europa, dentro de un círculo de alto perfil económico y cosmopolita.
Su papá, Drausio Giacomelli, ha desarrollado una destacada carrera en el sector bancario internacional y mercados emergentes, mientras que su madre trabaja en áreas relacionadas con publicidad y comunicación global.
Actualmente, Gabriel mantiene un perfil reservado y alejado del foco mediático. Sin embargo, se sabe que estudió en el exclusivo UWC Atlantic College de Gales, el mismo internado donde Leonor estudió el Bachillerato Internacional antes de iniciar su formación militar en España.
Ese colegio es conocido por reunir a hijos de empresarios, diplomáticos y miembros de distintas casas reales europeas, por lo que fue ahí donde ambos habrían desarrollado una estrecha amistad.
La relación de Gabriel Giacomelli con la princesa Leonor de España
Los rumores sobre un posible romance no son nuevos. Hace algunos años, Gabriel fue fotografiado en actividades privadas junto a Leonor, la infanta Sofía y los reyes Felipe y Letizia, lo que despertó las primeras especulaciones sobre su cercanía con la familia real española.
También trascendió que habría asistido a reuniones familiares relacionadas con el entorno más cercano de la reina Letizia y que incluso viajó a España para coincidir con Leonor durante algunas etapas de su formación militar.
Según versiones retomadas recientemente por medios europeos, la relación entre ambos habría continuado a distancia mientras él reside en Nueva York y Leonor cumple con sus compromisos institucionales y militares. Sin embargo, hasta ahora no existen imágenes recientes juntos ni confirmación oficial de un noviazgo.