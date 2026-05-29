La familia real de Noruega informó este viernes de que el príncipe heredero Haakon Magnus acortará un próximo viaje a Japón debido al estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit, quien padece una enfermedad pulmonar incurable.
La preocupación crece: Príncipe heredero de Noruega acorta viaje por la salud de Mette Marit
La preocupación crece: Príncipe heredero de Noruega acorta viaje por la salud de Mette Marit
El príncipe Haakon tiene previsto viajar a Japón la próxima semana y el palacio señaló que mantendrá la visita a Tokio el 1 al 3 de junio, pero que cancelaba una visita a la ciudad de Hachinohe, originalmente prevista para el 4 de junio.
A Mette-Marit se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar que provoca dificultades respiratorias, lo que en repetidas ocasiones la ha obligado a tomar baja médica o a reducir sus obligaciones oficiales.
Haakon declaró el martes que la salud de Mette-Marit había empeorado recientemente y que estaba "preocupado".
La princesa ha sido vista recientemente en público con una cánula conectada a un dispositivo de oxígeno que llevaba un empleado del palacio.
Mette Marit de Noruega vive uno de sus momentos más complicados
La corona noruega anunció en diciembre que la princesa podría necesitar un trasplante de pulmón.
Mette-Marit, que se casó con Haakon en 2001, ha pasado meses difíciles bajo el escrutinio público.
En enero salieron a la luz documentos que revelaban su amistad y su contacto frecuente con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. Epstein falleció en 2019.
Además, su hijo de una relación anterior, Marius Borg Hoiby, fue juzgado a comienzos de este año por violación, cargo que él niega. El veredicto está previsto para el 15 de junio.