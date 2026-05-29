La preocupación crece: Príncipe heredero de Noruega acorta viaje por la salud de Mette Marit

El príncipe Haakon tiene previsto viajar a Japón la próxima semana y el palacio señaló que mantendrá la visita a Tokio el 1 al 3 de junio, pero que cancelaba una visita a la ciudad de Hachinohe, originalmente prevista para el 4 de junio.

A Mette-Marit se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar que provoca dificultades respiratorias, lo que en repetidas ocasiones la ha obligado a tomar baja médica o a reducir sus obligaciones oficiales.

Princesa Mette Marit y príncipe Haakon de Noruega. (Getty Images)

Haakon declaró el martes que la salud de Mette-Marit había empeorado recientemente y que estaba "preocupado".

La princesa ha sido vista recientemente en público con una cánula conectada a un dispositivo de oxígeno que llevaba un empleado del palacio.