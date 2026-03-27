La situación de Sarah Ferguson atraviesa uno de sus momentos más delicados. La exesposa del príncipe Andrés fue despojada del título de Ciudadana Honoraria de York, en medio del escrutinio público por su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.
Nuevo golpe para Sarah Ferguson: le quitan un título honorífico tras vínculos con Jeffrey Epstein
Nuevo golpe para Sarah Ferguson: le quitan un título honorífico tras vínculos con Jeffrey Epstein
La decisión fue tomada por unanimidad por las autoridades locales, quienes consideraron que mantener este reconocimiento resultaba incompatible con las revelaciones recientes sobre sus vínculos con Epstein.
El honor le había sido concedido en 1987, tras su matrimonio con el entonces príncipe Andrés, quien también perdió la misma distinción en 2022.
El caso ha cobrado nueva fuerza desde la publicación masiva de documentos judiciales en Estados Unidos a inicios de 2026, que han reactivado el debate sobre las relaciones de diversas figuras públicas con Epstein.
En el caso de Sarah Ferguson, correos electrónicos y otros registros han alimentado la controversia, al evidenciar una relación más cercana de lo que se había admitido públicamente.
Este contexto ha tenido consecuencias directas: organizaciones benéficas cortaron vínculos con ella y su fundación, Sarah’s Trust, anunció su cierre tras semanas de presión mediática.
El impacto de los archivos Epstein en la realeza británica
El retiro del reconocimiento de Sarah Fegurson en York no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de consecuencias que han afectado tanto su imagen pública como su estabilidad personal.
Sarah Ferguson ha visto cancelados proyectos profesionales, reducido su círculo institucional y debilitada su presencia en el ámbito público. Incluso, reportes recientes señalan que su situación personal se ha vuelto más inestable, con cambios constantes de residencia tras la pérdida de apoyos.
Por otra parte, tras la revelación de los archivos Epstein, se revelaron comunicaciones, fotografías y correos electrónicos que implican al expríncipe Andrés en múltiples intercambios con el financiero Jeffrey Epstein, incluso después de su condena en 2008.
El ex duque de York fue detenido en febrero de 2026 bajo sospecha de mala conducta en un cargo público vinculada a la transmisión de información confidencial a Epstein durante su labor como enviado comercial del Reino Unido, y fue despojado de sus títulos reales por orden del rey Carlos III.