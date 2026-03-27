Nuevo golpe para Sarah Ferguson: le quitan un título honorífico tras vínculos con Jeffrey Epstein

La decisión fue tomada por unanimidad por las autoridades locales, quienes consideraron que mantener este reconocimiento resultaba incompatible con las revelaciones recientes sobre sus vínculos con Epstein.

El honor le había sido concedido en 1987, tras su matrimonio con el entonces príncipe Andrés, quien también perdió la misma distinción en 2022.

El caso ha cobrado nueva fuerza desde la publicación masiva de documentos judiciales en Estados Unidos a inicios de 2026, que han reactivado el debate sobre las relaciones de diversas figuras públicas con Epstein.

Sarah Ferguson. (Getty Images)

En el caso de Sarah Ferguson, correos electrónicos y otros registros han alimentado la controversia, al evidenciar una relación más cercana de lo que se había admitido públicamente.

Este contexto ha tenido consecuencias directas: organizaciones benéficas cortaron vínculos con ella y su fundación, Sarah’s Trust, anunció su cierre tras semanas de presión mediática.