Priscilla Presley niega estar escondiendo a Sarah Ferguson en plena polémica por el caso Jeffrey Epstein

Desde finales de 2025, Sarah Ferguson ha mantenido un perfil bajo y prácticamente ha desaparecido de la vida pública. La falta de información sobre su residencia actual ha disparado todo tipo de teorías, incluyendo su supuesta estancia en Estados Unidos junto a Priscilla Presley.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Distintos reportes apuntan a que la exduquesa habría pasado temporadas en clínicas de bienestar en Suiza e Irlanda, aunque sin establecerse de forma permanente en ningún lugar.

Priscilla Presley (Getty Images)

El misterio sobre su ubicación no puede entenderse sin el contexto que atraviesa Sarah Ferguson. En los últimos meses, su figura ha vuelto al centro de la polémica tras la reactivación del caso Jeffrey Epstein, lo que ha derivado en una pérdida de apoyos, reconocimientos y vínculos profesionales.

Además, su salida de Royal Lodge, residencia que compartía con su exmarido, el príncipe Andrés, marcó un punto de quiebre en su estabilidad personal. Desde entonces, su situación ha sido descrita como incierta y en constante transición.