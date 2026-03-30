La versión, que había circulado en los últimos días, fue calificada como “completamente falsa” por el representante de la exesposa de Elvis Presley. Este desmentido llega en un momento especialmente delicado para la exduquesa de York, cuyo paradero sigue sin confirmarse públicamente desde hace meses.
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Priscilla Presley niega estar escondiendo a Sarah Ferguson en plena polémica por el caso Jeffrey Epstein
Desde finales de 2025, Sarah Ferguson ha mantenido un perfil bajo y prácticamente ha desaparecido de la vida pública. La falta de información sobre su residencia actual ha disparado todo tipo de teorías, incluyendo su supuesta estancia en Estados Unidos junto a Priscilla Presley.
Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Distintos reportes apuntan a que la exduquesa habría pasado temporadas en clínicas de bienestar en Suiza e Irlanda, aunque sin establecerse de forma permanente en ningún lugar.
El misterio sobre su ubicación no puede entenderse sin el contexto que atraviesa Sarah Ferguson. En los últimos meses, su figura ha vuelto al centro de la polémica tras la reactivación del caso Jeffrey Epstein, lo que ha derivado en una pérdida de apoyos, reconocimientos y vínculos profesionales.
Además, su salida de Royal Lodge, residencia que compartía con su exmarido, el príncipe Andrés, marcó un punto de quiebre en su estabilidad personal. Desde entonces, su situación ha sido descrita como incierta y en constante transición.
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La amistad entre Srah Ferguson y Priscilla Presley que alimentó los rumores
Las versiones que la vinculaban con Priscilla Presley no surgieron al azar. Ambas mantienen una relación cercana desde hace años, reforzada por la amistad que Ferguson tenía con Lisa Marie Presley, hija de la actriz, fallecida en 2023.
Ese vínculo personal hizo creíble la hipótesis de un posible refugio en Estados Unidos. Por ahora, el paradero de Sarah Ferguson sigue siendo una incógnita. Sin apariciones públicas recientes ni confirmaciones oficiales, su situación continúa rodeada de incertidumbre, mientras la presión mediática sobre el caso Epstein sigue creciendo.