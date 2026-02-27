Primera ministra de Japón defiende ley sálica que impide a las mujeres ser herederas del Trono del Crisantemo

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró este viernes ante el Parlamento de su país que se opone a cambiar las reglas de sucesión masculina de la Familia Imperial, que excluyen a las mujeres y a sus descendientes.
De esta manera, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Japón defiende la ley sálica que impide a las mujeres (en este caso a la princesa Aiko, hija del emperador Naruhito) heredar el Trono del Crisantemo.
Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, afirmó que respeta la conclusión de un panel de expertos que debatió la cuestión y consideró "apropiado limitar la elegibilidad a los descendientes varones de línea masculina pertenecientes al linaje imperial".
"El gobierno, y yo misma, respetamos este informe", sostuvo Takaichi, de 64 años. La primera ministra había dicho anteriormente que la revisión de las normas de la Familia Imperial era "una cuestión urgente".
Aunque la tradición dicta que solo un hombre puede continuar con la línea imperial —que, según la leyenda, se remonta a 2,600 años—, las encuestas han mostrado un alto apoyo popular a que una mujer ocupe el Trono del Crisantemo.
¿Quiénes son los herederos al Trono del Crisantemo?
En septiembre pasado, Japón celebró la mayoría de edad del príncipe Hisahito, único heredero varón al trono, sobrino del emperador Naruhito y segundo en la línea de sucesión después de su padre, el príncipe Fumihito, sobre cuyos hombros recae la continuidad de la Familia Imperial.
Hisahito de Akishino nació el 6 de septiembre de 2006 en Tokio y su llegada representó un acontecimiento histórico para Japón, ya que fue el primer varón nacido en la Familia Imperial en más de cuarenta años.
Con ello, se asegura la continuidad de la línea sucesoria masculina marcada por la ley sálica.
En tercer lugar se encuentra el príncipe Masahito, tío del emperador, quien por su avanzada edad (90 años) se encuentra en la línea de manera prácticamente simbólica.
Las mujeres están fuera de la línea de sucesión al trono de Japón
El debate sobre la exclusión femenina de la línea de sucesión imperial en Japón no es nuevo. Encuestas públicas en aquel país han mostrado durante años un respaldo mayoritario a permitir que una mujer pueda ascender al trono, sobre todo ante la fragilidad demográfica de la Casa Imperial.
Sin embargo, los sectores conservadores sostienen que alterar la línea masculina rompería con una tradición ininterrumpida que consideran parte esencial de la identidad nacional.
Que sea precisamente Sanae Takaichi quien defienda esa postura añade una nota de complejidad política. Su trayectoria (marcada por posiciones firmes en temas de seguridad y tradición) la ha consolidado como figura clave del ala más nacionalista del oficialismo.
En ese sentido, su defensa de la sucesión masculina no sorprende ideológicamente, pero sí subraya la paradoja de un Japón que puede aceptar a una mujer como jefa de gobierno, pero no como ocupante del Trono del Crisantemo y cabeza de la Familia Imperial.