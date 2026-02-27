Primera ministra de Japón defiende ley sálica que impide a las mujeres ser herederas del Trono del Crisantemo

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró este viernes ante el Parlamento de su país que se opone a cambiar las reglas de sucesión masculina de la Familia Imperial, que excluyen a las mujeres y a sus descendientes.

De esta manera, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Japón defiende la ley sálica que impide a las mujeres (en este caso a la princesa Aiko, hija del emperador Naruhito) heredar el Trono del Crisantemo.