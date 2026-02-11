"Nos conocimos en un restaurante": Princesa Sofía de Suecia habla sobre su vínculo con Jeffrey Epstein

Princesa Sofía de Suecia habla sobre su vínculo con Jeffrey Epstein

En un encuentro con la prensa durante el Ctrl + Rights Youth Summit, un evento en Estocolmo centrado en los derechos digitales de niños y jóvenes, la esposa del príncipe Carlos Felipe explicó que su relación con Epstein se limitó a encuentros casuales en espacios sociales hace más de dos décadas, cuando ella era una joven que aspiraba a abrirse camino profesionalmente.

“Lo conocí en un restaurante y en una proyección de cine, ambos rodeados de mucha gente, y por suerte, eso fue todo”, dijo la princesa Sofía, quien ahora tiene 41 años y es mamá de cuatro hijos.

Príncipe Carlos Felipe de Suecia y la princesa Sofía. (Andreas Rentz/Getty Images)

“Ahora que he leído sobre los terribles crímenes que él cometió contra mujeres jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido más relación con él después de esos pocos encuentros”, agregó.

La Casa Real sueca ya había confirmado semanas atrás que, efectivamente, la princesa había coincidido con Epstein en un par de ocasiones en Nueva York alrededor de 2005, cuando ella se encontraba en Estados Unidos en medio de sus proyectos personales.

Además, la Casa Real de Suecia subrayó que esos encuentros fueron “esporádicos y en contextos sociales” y negaron que ella hubiera recibido algún tipo de ayuda del magnate, como apoyo para estudiar actuación o visados, durante su estancia en ese país.