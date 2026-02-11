Tras meses de especulación mediática y su ausencia en eventos oficiales, la princesa Sofía de Suecia habló públicamente por primera vez sobre las referencias a su nombre en los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019.
"Nos conocimos en un restaurante": Princesa Sofía de Suecia habla sobre su vínculo con Jeffrey Epstein
En un encuentro con la prensa durante el Ctrl + Rights Youth Summit, un evento en Estocolmo centrado en los derechos digitales de niños y jóvenes, la esposa del príncipe Carlos Felipe explicó que su relación con Epstein se limitó a encuentros casuales en espacios sociales hace más de dos décadas, cuando ella era una joven que aspiraba a abrirse camino profesionalmente.
“Lo conocí en un restaurante y en una proyección de cine, ambos rodeados de mucha gente, y por suerte, eso fue todo”, dijo la princesa Sofía, quien ahora tiene 41 años y es mamá de cuatro hijos.
“Ahora que he leído sobre los terribles crímenes que él cometió contra mujeres jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido más relación con él después de esos pocos encuentros”, agregó.
La Casa Real sueca ya había confirmado semanas atrás que, efectivamente, la princesa había coincidido con Epstein en un par de ocasiones en Nueva York alrededor de 2005, cuando ella se encontraba en Estados Unidos en medio de sus proyectos personales.
Además, la Casa Real de Suecia subrayó que esos encuentros fueron “esporádicos y en contextos sociales” y negaron que ella hubiera recibido algún tipo de ayuda del magnate, como apoyo para estudiar actuación o visados, durante su estancia en ese país.
Sofía de Suecia no es la única princesa vinculada con Jeffrey Epstein
Sofía también aprovechó para mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas de los crímenes de Epstein y aseguró que tiene esperanza en que se haga justicia.
También dejó claro que no volvió a tener ningún contacto con Epstein desde aquellas breves interacciones cuando era joven.
Sofía de Suecia no es la única princesa vinculada con Jeffrey Epstein. La princesa heredera Mette-Marit de Noruega también ha estado en el centro de la controversia tras la publicación de documentos que revelan que mantuvo contacto con Epstein en varios momentos, incluso después de su primera condena en 2008, lo que la llevó a ofrecer disculpas públicas y reconocer que fue un error haber mantenido esa relación.
Los archivos del caso muestran que Mette-Marit fue mencionada numerosas veces y que incluso pasó varios días en la residencia de Epstein en Palm Beach junto a una amiga, una situación que sigue levantando críticas y escrutinio.