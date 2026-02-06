En medio del juicio que enfrenta su hijo mayor, Marius Borg Høiby, por cargos de violación, l a princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, afirmó el viernes que lamenta profundamente su amistad pasada con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein y el impacto que esa relación ha tenido en la Corona, según un comunicado difundido por el palacio real.
Mette-Marit reconoce su amistad con Jeffrey Epstein y pide disculpas por el daño causado a su familia
Mette-Marit reconoce su amistad con Jeffrey Epstein y pide disculpas por el daño causado a su familia
La coincidencia de ambos episodios ha intensificado el escrutinio público sobre la heredera al trono y ha profundizado una de las crisis más delicadas para la monarquía noruega en los últimos años.
El nombre de Mette-Marit, casada con el príncipe heredero Haakon en 2001, aparece en los nuevos documentos sobre Epstein publicados hace una semana por el Departamento de Justicia estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre si algún día podrá ser reina.
"Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado (...) También lamento la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina", dijo.
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, le había pedido explicaciones sobre el contenido de los numerosos correos electrónicos intercambiados con Epstein, quien fue condenado en 2008.
Algunos de los correos revelados muestran una gran confianza entre ellos, lo que provocó que la relación fuera duramente cuestionada y reavivara las críticas hacia la princesa heredera por su vínculo con Epstein.
En 2012, cuando Epstein decía estar en París "buscando esposa", ella le respondió que la capital francesa es "buena para el adulterio, pero que las escandinavas son mejores esposas".
Mette-Marit de Noruega quiere hablar de su relación con Jeffrey Epstein
El palacio real explica que "la princesa desea hablar de lo que ocurrió y dar explicaciones detalladas".
"No está en condiciones de hacerlo por el momento. La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil", añade.
La princesa, de 52 años, expresó el domingo pasado su pesar por su contacto con Epstein y por no haber verificado sus antecedentes.
La publicación de los correos se produjo en un periodo turbulento para Mette-Marit.
Su hijo Marius Borg Høiby, nacido de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, está siendo juzgado desde este martes por 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y actos de violencia contra exparejas.
La princesa también sufre una forma rara de fibrosis pulmonar, enfermedad incurable, y probablemente deberá someterse a un trasplante.