Mette-Marit reconoce su amistad con Jeffrey Epstein y pide disculpas por el daño causado a su familia

La coincidencia de ambos episodios ha intensificado el escrutinio público sobre la heredera al trono y ha profundizado una de las crisis más delicadas para la monarquía noruega en los últimos años.

El nombre de Mette-Marit, casada con el príncipe heredero Haakon en 2001, aparece en los nuevos documentos sobre Epstein publicados hace una semana por el Departamento de Justicia estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre si algún día podrá ser reina.

Princesa Mette- Marit y príncipe Haakon de Noruega (Getty Images)

"Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado (...) También lamento la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina", dijo.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, le había pedido explicaciones sobre el contenido de los numerosos correos electrónicos intercambiados con Epstein, quien fue condenado en 2008.

Algunos de los correos revelados muestran una gran confianza entre ellos, lo que provocó que la relación fuera duramente cuestionada y reavivara las críticas hacia la princesa heredera por su vínculo con Epstein.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París "buscando esposa", ella le respondió que la capital francesa es "buena para el adulterio, pero que las escandinavas son mejores esposas".

