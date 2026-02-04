Hijo de la princesa de Noruega rompe el silencio y habla de su vida llena de excesos

Policía encuentra video de las presuntas violaciones en el celular de Marius Borg

En el segundo día del juicio, una primera presunta víctima retomó el testimonio iniciado la víspera sobre la violación que habría sufrido tras una fiesta, y dijo que cree que la drogaron.

Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Høiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo.

Aquella noche mantuvieron una relación sexual breve. Ella afirma haberla interrumpido.

La policía se puso en contacto con ella años después cuando descubrió grabaciones e imágenes en el teléfono del hijo de la princesa.

Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)

Las fuerzas de seguridad consideran que Høiby la violó mientras dormía. Ella no se acuerda de nada, ni siquiera de haberse quedado dormida. Es como "un gran agujero negro", dijo.

"No podía creerme que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock", declaró.

Las fotos y videos en cuestión no fueron mostrados a los medios, que tampoco pueden revelar la identidad de las denunciantes.

"Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%", respondió al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado.

La defensa replicó que ella había dicho lo contrario durante su declaración ante la policía, donde habría afirmado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.

Marius Borg Høiby e Ingrid Alexandra de Noruega (Getty Images)

Høiby declaró que no recuerda con nitidez qué pasó esa noche, pero dijo que las relaciones sexuales con ella habían sido consensuales.

"No recuerdo haberlas tomado (las fotos), pero (...) tuvimos sexo completamente despiertos y de manera voluntaria", dijo el joven rubio tatuado y con aretes. Según él, sus padres estaban en casa en ese momento.