Príncipe Eduardo, hermano de Andrés, el primer miembro de la realeza en hablar sobre el escándalo Epstein

Durante una intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, donde participaba en un panel sobre educación y futuro global, Eduardo fue cuestionado por un periodista sobre la reciente filtración de más de tres millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Epstein.

Tras un breve intento de desviar la pregunta indicando que el auditorio no estaba allí para ese tema, el duque respondió con una declaración que ha marcado un antes y un después.

WATCH: Here are Prince Edward’s words when asked about his brother (former Prince) Andrew 👇 https://t.co/g0UYouFFor pic.twitter.com/ko3JcG99hE — Chris Ship (@chrisshipitv) February 3, 2026

“Bueno, con toda la buena voluntad del mundo, no estoy seguro de que este sea el público al que probablemente le interese lo más mínimo. Todos vinieron aquí para escuchar sobre educación, para resolver el futuro, pero no, creo que es fundamental recordar siempre a las víctimas, y ¿quiénes son las víctimas en todo esto? Hay muchas víctimas en esto”, aseguró.

Príncipe Andrés y príncipe Eduardo. (Getty Images)

La respuesta de Eduardo puso la atención no en los personajes de alto perfil implicados, sino en las personas afectadas por los crímenes de Epstein, remarcando la necesidad de poner más atención en las víctimas que han sufrido abusos.