Expríncipe Andrés, forzado a dejar su casa tras las nuevas revelaciones del caso Epstein

En octubre, tras una nueva tanda de revelaciones vinculadas al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, el monarca había tomado la decisión histórica de despojar a Andrés de todos sus títulos reales.

Además, ordenó a su hermano menor abandonar la mansión, donde vivía desde hacía más de 20 años, a cambio de un lugar más pequeño que comparte con su exesposa Sarah Ferguson, en Sandringham.

El dominio de Sandringham es propiedad privada del rey, a diferencia de Windsor, gestionado de manera independiente por un organismo del que el Estado recupera la mayor parte de los ingresos.

El ex príncipe Andrés pierde su último rango militar tras el escándalo de Jeffrey Epstein. (Getty Images)

Pero, según fuentes citadas por medios británicos, los acontecimientos se aceleraron, ya que el rey estaría "cada vez más preocupado" por el grado de implicación de su hermano en este escándalo.

El palacio de Buckingham no confirmó ni comentó de inmediato esta evolución, pero la información que ha surgido de los millones de páginas del expediente Epstein publicadas el pasado viernes por el Departamento de Justicia estadounidense no ha hecho sino alimentar las sospechas que pesan sobre Andrés.

En las páginas del expediente aparecieron fotos sin fecha en las que se ve a Andrés arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro está censurado, así como correos electrónicos invitando al delincuente sexual a Buckingham para hablar en "privado".

Andrés ya había sido acusado por Virginia Giuffre de agresiones sexuales cuando ella era menor de edad, la principal testigo en el caso Epstein, que se suicidó en abril pasado.

Príncipe Andrés y rey Carlos. (Getty Images)

Una segunda mujer afirmó, a través de su abogado, que el financiero estadounidense la envió a Reino Unido en 2010 para mantener relaciones sexuales con Andrés en Royal Lodge.

La policía local indicó el martes que iba a "examinar esta información", pero que hasta ahora no habían sido contactados ni por esta mujer ni por su abogado.

El miércoles, una carta de un abogado surgió de los documentos de la justicia estadounidense, dando cuenta de una velada con "bailarinas exóticas" en Palm Beach, en Estados Unidos, a principios de 2006, durante la cual Epstein habría presentado a una de ellas, representada por un abogado, a Andrés.

Ambos hombres le habrían propuesto mantener relaciones sexuales a la vez.

La joven se habría negado, pero la voluntad de los dos hombres habría "prevalecido", afirma el abogado en esta carta, precisando que posteriormente recibió dinero, aunque menos de lo que se le había prometido inicialmente por bailar.