Nuevos documentos publicados sobre el fallecido empresario Jeffrey Epstein incluyen correos electrónicos de la que fuera esposa del expríncipe británico Andrés, Sarah Ferguson, en los que califica al financiero como "leyenda" o el "hermano" que deseaba tener.
Correos revelan que Sarah Ferguson le propuso matrimonio a Jeffrey Epstein
Entre los millones de páginas divulgadas el pasado viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se incluyen varios correos electrónicos y fotos comprometedoras para Andrés Mountbatten-Windsor, de 65 años, caído en desgracia por su amistad con Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019.
Los documentos también hacen referencia a Sarah Ferguson, de 66 años, de quien el expríncipe se divorció en 1996, aunque ambos se mantuvieron muy cercanos.
"Nunca me ha conmovido más la amabilidad de un amigo que tu cumplido hacia mí delante de mis niñas", escribió Ferguson, apodada 'Fergie', en un correo con fecha de agosto de 2009.
"Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener", añadía el mail de Ferguson, identificado por la BBC.
Dos meses más tarde, Sarah Ferguson explicaba al financiero estadounidense que necesitaba "urgentemente 20 mil libras (27.364 dólares) para el alquiler. ¿Alguna idea?".
En un correo de 2010, Sarah Ferguson siguió con sus elogios a Epstein. "Eres una leyenda", le dijo en uno.
Sarah Ferguson elogió a Jeffrey Epstein después de que fuera condenado por abuso
"Realmente no tengo palabras para describir mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo", afirmaba también la exduquesa de York.
En los documentos, también se hace mención a las hijas de Andrés y Sarah Ferguson, las princesas Eugenia y Beatriz.
En un correo electrónico a Epstein, Sarah Ferguson hablaba de la primera, que entonces tenía 19 años, de manera cruda.
"Solo estoy esperando que Eugenia vuelva de un fin de semana de sexo", escribió en marzo de 2010.
Todos estos mensajes fueron enviados después de que Epstein fuera condenado en 2008 por explotación sexual de menores de edad.
El rey Carlos III anunció en octubre pasado que retiraría los títulos a su hermano Andrés, acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una joven menor de edad mientras estaba bajo la tutela de Epstein. Sarah Ferguson también fue despojada de sus títulos.
Andrés y Sarah, que vivían en la misma mansión, pese a estar divorciados, se vieron obligados a dejar su residencia cerca del castillo de Windsor.
En septiembre pasado, la prensa británica publicó un correo electrónico que Ferguson envió en 2011 a Epstein, en el que lo describía como un "amigo fiel, generoso y excepcional".