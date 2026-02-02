Correos revelan que Sarah Ferguson le propuso matrimonio a Jeffrey Epstein

Entre los millones de páginas divulgadas el pasado viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se incluyen varios correos electrónicos y fotos comprometedoras para Andrés Mountbatten-Windsor, de 65 años, caído en desgracia por su amistad con Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019.

Los documentos también hacen referencia a Sarah Ferguson, de 66 años, de quien el expríncipe se divorció en 1996, aunque ambos se mantuvieron muy cercanos.

A pesar de estar divorciados, Sarah Ferguson y Andrés de York mantienen una relación cercana. (Getty Images)

"Nunca me ha conmovido más la amabilidad de un amigo que tu cumplido hacia mí delante de mis niñas", escribió Ferguson, apodada 'Fergie', en un correo con fecha de agosto de 2009.

"Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener", añadía el mail de Ferguson, identificado por la BBC.

Dos meses más tarde, Sarah Ferguson explicaba al financiero estadounidense que necesitaba "urgentemente 20 mil libras (27.364 dólares) para el alquiler. ¿Alguna idea?".

En un correo de 2010, Sarah Ferguson siguió con sus elogios a Epstein. "Eres una leyenda", le dijo en uno.