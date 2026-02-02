Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, detenido de nuevo por amenazas y agresiones

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, detenido de nuevo

En un comunicado, la policía de Oslo detalló que Marius Borg fue arrestado por presuntas agresiones, amenazas con un cuchillo y el incumplimiento de una prohibición formal de contacto, sin revelar la identidad de la o las supuestas víctimas.

Las autoridades anunciaron que solicitarán su detención preventiva por cuatro semanas, al considerar que existe riesgo de reincidencia.

Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)

"Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche, sospechoso de ataques a la integridad física, amenazas con un cuchillo y violación de prohibición de contacto", indicó en un comunicado la policía de Oslo.

Marius Borg Høiby de 29 años, nació de una relación anterior al matrimonio de la princesa heredera de Noruega con el príncipe Haakon. Actualmente debe comparecer ante un tribunal de Oslo para responder por 38 cargos, que incluyen cuatro acusaciones de violación, violencia física y psicológica, así como una infracción a la legislación sobre estupefacientes.