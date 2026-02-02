Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, detenido de nuevo por amenazas y agresiones

La detención ocurrió un día antes del inicio en Oslo del proceso judicial en su contra por múltiples delitos graves, entre ellos violación, informó la policía este lunes.
Publicidad
Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, detenido de nuevo
En un comunicado, la policía de Oslo detalló que Marius Borg fue arrestado por presuntas agresiones, amenazas con un cuchillo y el incumplimiento de una prohibición formal de contacto, sin revelar la identidad de la o las supuestas víctimas.
Las autoridades anunciaron que solicitarán su detención preventiva por cuatro semanas, al considerar que existe riesgo de reincidencia.
"Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche, sospechoso de ataques a la integridad física, amenazas con un cuchillo y violación de prohibición de contacto", indicó en un comunicado la policía de Oslo.
Marius Borg Høiby de 29 años, nació de una relación anterior al matrimonio de la princesa heredera de Noruega con el príncipe Haakon. Actualmente debe comparecer ante un tribunal de Oslo para responder por 38 cargos, que incluyen cuatro acusaciones de violación, violencia física y psicológica, así como una infracción a la legislación sobre estupefacientes.
Publicidad
Marius Borg podría enfrentarse hasta 16 años de cárcel
Marius Borg Høiby ha negado los cargos más graves. Según la investigación, siete personas figuran como presuntas víctimas, cuatro de ellas en casos de violación cometidos, presuntamente, cuando no se encontraban en condiciones de defenderse. Høiby tiene prohibido establecer cualquier tipo de contacto con ellas.
De ser declarado culpable de los delitos más graves, el hijo de la futura reina de Noruega podría enfrentar una pena de hasta 16 años en la cárcel. El juicio se llevará a cabo hasta el 19 de marzo, y el veredicto se espera varias semanas después de su conclusión.