Hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega se declara no culpable de violación en su primer día de juicio

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby, con pantalón y suéter verdes y zapatos blancos, respondió murmurando para negar las cuatro acusaciones de violación entre 2018 y 2024.

Con el rostro inexpresivo, luciendo lentes gruesos y un pendiente, el joven de 29 años escuchó de pie la lectura de la acusación con 38 cargos, que podrían costarle una condena de hasta 16 años de prisión.

Høiby negó las acusaciones de violación pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico, como que en 2020, transportó 3,5 kilos de marihuana, unos hechos reconocidos por el hijo de la princesa.

Marius Borg Hoiby (AFP)

El domingo el joven fue puesto en detención preventiva por cuatro semanas a petición de la policía, "debido al riesgo de reincidencia" por las nuevas sospechas en su contra: atentar contra la integridad física, amenazas con un cuchillo y la violación de una prohibición de contacto con una persona.

Mientras la fiscalía detallaba las circunstancias de las presuntas violaciones y agresiones, el acusado, con la cabeza baja, agitaba nerviosamente las manos y las piernas.

Las violaciones, de las cuales figura una con penetración sexual que habría ocurrido durante unas vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023, se produjeron tras relaciones consentidas, a menudo después de noches de copas cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

Marius Borg Hoiby, hijo de Mette Marit de Noruega (AFP)

"Si Marius se declara no culpable (...), es sencillamente porque percibió el conjunto de los hechos como relaciones sexuales normales y consentidas", rebatió la defensa.

El martes en la tarde estaba prevista la declaración de una presunta víctima. Høiby dará su versión el miércoles.