Ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson podrían ser detenidos si viajan a Estados Unidos

La advertencia surge después de que Andrés ignorara una solicitud formal enviada por un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, quienes, a finales de 2025, exigieron que declarara como parte del proceso.

El plazo para responder venció sin que el exduque emitiera comentario alguno, lo que se interpreta como una negativa a cooperar y abre la puerta a acciones más contundentes por parte de las autoridades.

Esta situación arrastra también a Sarah Ferguson, cuyo nombre aparece ligado al exmiembro senior de la realeza en varios documentos que aún requieren revisión.

Ex principe Andrés y Sarah Ferguson (Getty Images)

La falta de colaboración ha sido especialmente significativa ahora que Andrew ya no cuenta con el respaldo ni los privilegios que le otorgaba su posición real.

Tras la decisión de su hermano, el rey Carlos III, de retirarle títulos, rangos y honores, el hijo del fallecido príncipe Felipe perdió cualquier posibilidad de reclamar inmunidad diplomática.

Sarah Ferguson también se ha visto afectada por este declive institucional, quedando sin protección y expuesta a eventuales requerimientos legales. En este contexto, un posible viaje a Estados Unidos podría significar un arresto inmediato para ambos, un escenario que la familia real británica busca evitar a toda costa.