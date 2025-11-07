Según declaró el biógrafo real Robert Hardman en el programa Palace Confidential del Daily Mail, Andrés podría verse obligado a hacer una reverencia a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, una medida que reflejaría su nueva condición de ciudadano.
Ex príncipe Andrés, obligado a hacer reverencia ante sus hijas tras perder títulos reales
Hardman explicó que, al ser despojado de su título de Alteza Real, su ducado y los títulos de Caballero de la Orden de la Jarretera y Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, el príncipe Andrés deja de tener prioridad sobre los miembros de la familia que mantienen sus títulos.
“Sí, probablemente tendrá que hacer una reverencia”, afirmó el experto, señalando que es poco probable que Andrés lo haga con agrado y que podría temer el momento en que se le llame públicamente simplemente Andrés, sin su título de príncipe.
La medida se da en el marco de la presión pública y política sobre su relación con Jeffrey Epstein, el empresario fallecido en 2019 acusado de pedofilia.
Además de perder sus títulos, se le ordenó dejar Royal Lodge, su residencia oficial, y asumir su nuevo estatus como cualquier ciudadano de Reino Unido.
El rey Carlos III consultó al gobierno antes de quitarle sus títulos a Andrés
A pesar de la severidad de la decisión, Beatriz y Eugenia mantienen sus títulos de princesas y Altezas Reales, protegidas por las Patentes Reales de 1917 del rey Jorge V.
El experto en realeza también aseguró que las hijas de Andrés “son inocentes, han llevado una vida bastante recta y son jóvenes sensatas y muy agradables”, y que no se espera que asuman deberes reales adicionales, limitándose a participar de vez en cuando en eventos oficiales, como hasta ahora lo hacen.
Según Robert Hardman, la decisión del rey fue tomada tras consultar al más alto nivel, contando con la aprobación del Parlamento y del gobierno, y reflejando la beneficio de Carlos III como monarca para actuar en estos casos.
"El rey ejerció su Prerrogativa Real con la aprobación del Parlamento y del Gobierno, y habló con el Primer Ministro al respecto. Es la fuente de la justicia”, concluyó Hardman.