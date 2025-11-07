Ex príncipe Andrés, obligado a hacer reverencia ante sus hijas tras perder títulos reales

Hardman explicó que, al ser despojado de su título de Alteza Real, su ducado y los títulos de Caballero de la Orden de la Jarretera y Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, el príncipe Andrés deja de tener prioridad sobre los miembros de la familia que mantienen sus títulos.

“Sí, probablemente tendrá que hacer una reverencia”, afirmó el experto, señalando que es poco probable que Andrés lo haga con agrado y que podría temer el momento en que se le llame públicamente simplemente Andrés, sin su título de príncipe.

El ex príncipe Andrés sería obligado a hacer reverencia a sus hijas tras perder sus títulos reales. (Getty Images)

La medida se da en el marco de la presión pública y política sobre su relación con Jeffrey Epstein, el empresario fallecido en 2019 acusado de pedofilia.

Además de perder sus títulos, se le ordenó dejar Royal Lodge, su residencia oficial, y asumir su nuevo estatus como cualquier ciudadano de Reino Unido.