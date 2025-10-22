La princesa Beatriz toma postura: está de lado de su papá, el príncipe Andrés, tras su caída real

La visita incómoda de la princesa Beatriz al príncipe Andrés tras su caída real

En medio del último capítulo de uno de los escándalos más delicados para la Casa Real británica, la princesa Beatriz ha dejado ver su postura de la forma más silenciosa pero simbólica: con una visita a su papá, el príncipe Andrés. Beatriz fue captada saliendo al volante de su Range Rover negro desde la residencia familiar conocida como Royal Lodge, apenas unas horas después de que su papá hiciera público su comunicado oficial renunciando a su título de duque de York y a otros honores reales.

El príncipe Andrés, la princesa Beatriz, la duquesa de York Sarah Ferguson en la Iglesia de Todos los Santos, Odiham, Hampshire, Inglaterra, para un servicio de Acción de Gracias para el padre de Sarah Ferguson, el mayor Ronald Ferguson, el 24 de marzo de 2003. (Getty Images)

Aunque fue una visita bastante discreta, sin acompañantes y por la tarde, resultó ser un fuerte peso simbólico para una familia que ha visto su imagen pública dañada. El gesto de Beatriz parece transmitir apoyo en un momento en que el príncipe Andrés vuelve a ocupar titulares, no por deber real, sino por su historial de controversias.

Cabe destacar que Andrés lleva años alejado de sus funciones oficiales tras las acusaciones que lo vinculan con la red de tráfico sexual del fallecido financiero Jeffrey Epstein. Aunque nunca fue juzgado formalmente, el escándalo empujó a la familia real a marginarlo desde 2019. Su reciente renuncia a los títulos se interpreta como un paso definitivo para aislarlo institucionalmente.

Princesas Beatriz y Eugenia (AP)

Mientras tanto, sus hijas, Beatriz y Eugenia, continúan conservando su estatus de princesas por nacimiento y su lugar en la línea de sucesión al trono británico.