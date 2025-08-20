Publicidad

Realeza

Se revela la razón por la que el príncipe William no quiere reconciliarse con Harry

Expertos en realiza revelan la importante razón detrás del rechazo a la reconciliación entre el príncipe William y su hermano Harry.
mié 20 agosto 2025 03:38 PM
William y Harry
Príncipe William y Harry

Pese a los múltiples intentos de reconciliación entre el príncipe Harry y su familia, en especial con su hermano William , la posibilidad de un acercamiento parece lejana y Meghan Markle sería la razón principal.

La familia del duque de Sussex mantienen una “persistente falta de confianza” hacia su esposa, aseguró la experta real Hilary Fordwich en declaraciones a Fox News.

La razón por la que William no quiere reconciliarse con Harry

De acuerdo con la experta y autora real, la familia real seguirá dividida por la falta de confianza que le tienen a Meghan Markle, un sentimiento que ha impedido el reencuentro entre William y Harry y el eventual regreso de este último a la familia real.

William y Harry
William y Harry

“Cualquier conversación familiar privada podría hacerse pública o utilizarse para proyectos comerciales”, aseguró la experta. "No tiene ningún sentido del deber hacia el público británico ni hacia la institución”, añadió sobre Meghan.

William y Harry
Príncipes William y Harry

Fordwich considera que no habrá ninguna posibilidad de reconciliación entre los hermanos, pues Harry sigue convencido de que William insultó a Meghan cuando vivían en Londres y “esa falta de respeto es muy difícil de superar”.

¿Meghan Markle tiene la culpa del distanciamiento entre William y Harrry?

En el mismo sentido, la biógrafa y experta real Ingrid Seward coincide en que Meghan Markle es la principal razón por la que la familia aún no acepta una reconciliación con Harry. Sostiene que, durante su tiempo en la monarquía, la duquesa generó conflictos entre el rey Carlos y sus hijos.

meghan-markle-principe-harry-netflix.jpg
Meghan Markle y el príncipe Harry

Además, señaló que el regreso de Meghan dañaría la imagen de la familia real ante sus súbditos, pues según la escritora ha menospreció a la familia de su esposo y a la suya a lo largo de los años, refiriéndose al distanciamiento entre la exactriz y su papá, Thomas Markle, quien no conoce a Harry ni a sus nietos Archie y Lilibet.

“Gran parte de los monárquicos de este país la detestan profundamente”, afirmó Seward. “La consideran muy perjudicial para la familia real”, recalcó.

William y Harry
Príncipes William y Harry

Hace unas semanas, se informó que después de años de distanciamiento, el príncipe Harry tuvo un nuevo gesto de acercamiento hacia la familia real británica.

De acuerdo con reportes, el duque de Sussex ofreció compartir con el Palacio su calendario de apariciones públicas con el objetivo de evitar coincidencias en los actos oficiales del rey Carlos III y del príncipe William, movimiento que fue interpretado como una señal de paz de parte de Harry, quien busca terminar los conflictos y acercarse nuevamente a su padre y hermano.

