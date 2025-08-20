Se revela la razón por la que el príncipe William no quiere reconciliarse con Harry

¿Meghan Markle tiene la culpa del distanciamiento entre William y Harrry?

En el mismo sentido, la biógrafa y experta real Ingrid Seward coincide en que Meghan Markle es la principal razón por la que la familia aún no acepta una reconciliación con Harry. Sostiene que, durante su tiempo en la monarquía, la duquesa generó conflictos entre el rey Carlos y sus hijos.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Getty Images)

Además, señaló que el regreso de Meghan dañaría la imagen de la familia real ante sus súbditos, pues según la escritora ha menospreció a la familia de su esposo y a la suya a lo largo de los años, refiriéndose al distanciamiento entre la exactriz y su papá, Thomas Markle, quien no conoce a Harry ni a sus nietos Archie y Lilibet.

“Gran parte de los monárquicos de este país la detestan profundamente”, afirmó Seward. “La consideran muy perjudicial para la familia real”, recalcó.

Príncipes William y Harry (Getty Images)

Hace unas semanas, se informó que después de años de distanciamiento, el príncipe Harry tuvo un nuevo gesto de acercamiento hacia la familia real británica.

De acuerdo con reportes, el duque de Sussex ofreció compartir con el Palacio su calendario de apariciones públicas con el objetivo de evitar coincidencias en los actos oficiales del rey Carlos III y del príncipe William, movimiento que fue interpretado como una señal de paz de parte de Harry, quien busca terminar los conflictos y acercarse nuevamente a su padre y hermano.