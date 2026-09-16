Claudia Sheinbaum celebra el Grito de Independencia 2026 con un look que combina tradición y elegancia

El look de nuestra presidenta para el Grito de Independencia

La presidenta apareció en Palacio Nacional con un look compuesto por un vestido con falda negra satinada de corte recto y lleno flores coloridas en la parte superior, una elección que nos llamó la atención desde que empezó la ceremonia.

La parte principal fue la superior caracterizada por las tantas coloridas flores bordadas en el top estructurado de manga larga y cuello redondo. Estas flores aportaron mucha personalidad al outfit y reforzaron la conexión con nuestro país. Uno de los detalles que más llamó nos la atención fue que estas flores fueron bordadas por artesanas del Taller Biulú de Juchitán, Oaxaca, algo que ayudó a darle un toque especial al look sin perder la elegancia que suele caracterizar los atuendos de la presidenta.

Los detalles que completaron el look

Como en cualquier outfit de una noche tan importante, los accesorios tuvieron un papel importantísimo. Sheinbaum complementó su atuendo con la obligada banda presidencial. En el cabello, llevó su característica coleta, mientras que su maquillaje se mantuvo natural, permitiendo que la atención se concentrara principalmente en la ropa que usó. Este look, para nosotros, define la clásica elegancia mexicana.