Jesús Ernesto López Gutiérrez en PANEM, uno de los hotspots com más 'hype' de Polanco

¿Qué es PANEM y cuál es su concepto?

PANEM es un centro nocturno que comenzó sus operaciones en mayor de 2025. Está ubicado en Campos Elíseos 290, en Polanco, una casona que ha albergado distintos restaurantes y antros a lo largo de los años y que durante más de dos décadas fue sede del Hard Rock Café Ciudad de México.

PANEM, antro en Polanco, CDMX (Instagram / PANEM)

El nombre “Panem” parece hacer referencia a la locución latina “Panem et circenses”, traducida como “Pan y circo”, atribuida al poeta romano Juvenal, quien con esta expresión criticaba cómo los ciudadanos abandonaban su participación en la política y sus libertades cívicas a cambio de trigo gratuito (pan) y espectáculos masivos (circo) que los mantenían distraídos.

En las redes sociales del antro este “parentesco” con la época clásica queda expresado en un texto publicado el 10 de mayo de 2025 a manera de manifiesto del que consideran es un “social coliseum”.

PANEM, antro en Polanco, CDMX (Instagram / PANEM)

“PANEM es más que un imperio. Es una visión hecha realidad. Surgido de las cenizas de reinos fracturados y gobiernos corruptos, PANEM se alza en nombre de la igualdad, la fortaleza y un propósito colectivo”, se lee en inglés.

“Bajo la guía de Su Majestad Imperial, PANEM no busca la dominación, sino la integración. Cada nuevo territorio se convierte en un órgano vital en el cuerpo de un pueblo unido”, añade el texto.

Sin importar tu camino, tú sirves al imperio y el imperio te sirve a ti. Juntos, somos indestructibles. Juntos, somos PANEM”, añade.

PANEM, antro en Polanco, CDMX (Instagram / PANEM)

“¡Larga vida al imperio!”, prosigue el mensaje. “Nuestro Emperador no es una figura decorativa y distante. Es el Primer Ciudadano, elegido por el destino para alzar la voz del pueblo y ejercer el poder no para sí mismo, sino para todos. Él habla de unidad. Actúa en favor de la igualdad. Reina para que nadie tenga que volver a arrodillarse jamás, salvo para levantarse, juntos y más fuertes. Sus decretos traen sustento donde antes había sed; trabajo donde antes había desaprovechamiento; vida y vitalidad donde antes había desesperación”.

“No gobierno por encima de ustedes; me alzo junto a ustedes. —Su Majestad Imperial de PANEM”, concluye, sin revelar la identidad del personaje que emite estas palabras.