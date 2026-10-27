Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, fue visto hace unos días de fiesta en PANEM, un antro en Polanco, según muestra un video que circula en redes sociales y que fue dado a conocer el 21 de octubre por el influencer Vampipe en su cuenta de X.
Jesús Ernesto López Gutiérrez en PANEM, uno de los hotspots com más 'hype' de Polanco
De acuerdo con Vampipe, las imágenes corresponden a la noche del viernes 16 de octubre, y muestran a Jesús Ernesto, quien actualmente tiene 19 años, en un área VIP del lugar junto a algunos acompañantes.
🚨 ¡¡Exclusiva!! 🚨— vampipe ⍨ (@vampipe) October 21, 2026
El antro PANEM tiene una zona VIP donde el consumo mínimo es de entre $44 mil-$55 mil pesos....
¿Quién creen que estuvo ahí el 16 de octubre?
El retoñito de @lopezobrador_, JESÚS ERNESTO.
Sacando los prohibidos y absorbiendo como esponjita. pic.twitter.com/YJrLgx1p9J
Jesús Ernesto López Gutiérrez en los hotspots de la CDMX
La visita de Jesús Ernesto López Gutierrez a PANEM se suma a su visita a otro hotspot de la Ciudad de México que forma parte de las contadas apariciones en público del adolescente.
A principios de junio, el hijo menor de López Obrador asistió a los eventos inaugurales de Nusr-Et Steakhouse Mexico City, el restaurante del chef turco Nusret Gökçe, conocido como “Salt Bae”, y que se ubica en el hotel The St. Regis Mexico City, sobre Paseo de la Reforma.
Fue el propio chef quien compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales, en el que Jesús Ernesto aparece acompañado por Ivanna Isa, la joven que es identificada como su novia.
¿Qué es PANEM y cuál es su concepto?
PANEM es un centro nocturno que comenzó sus operaciones en mayor de 2025. Está ubicado en Campos Elíseos 290, en Polanco, una casona que ha albergado distintos restaurantes y antros a lo largo de los años y que durante más de dos décadas fue sede del Hard Rock Café Ciudad de México.
El nombre “Panem” parece hacer referencia a la locución latina “Panem et circenses”, traducida como “Pan y circo”, atribuida al poeta romano Juvenal, quien con esta expresión criticaba cómo los ciudadanos abandonaban su participación en la política y sus libertades cívicas a cambio de trigo gratuito (pan) y espectáculos masivos (circo) que los mantenían distraídos.
En las redes sociales del antro este “parentesco” con la época clásica queda expresado en un texto publicado el 10 de mayo de 2025 a manera de manifiesto del que consideran es un “social coliseum”.
“PANEM es más que un imperio. Es una visión hecha realidad. Surgido de las cenizas de reinos fracturados y gobiernos corruptos, PANEM se alza en nombre de la igualdad, la fortaleza y un propósito colectivo”, se lee en inglés.
“Bajo la guía de Su Majestad Imperial, PANEM no busca la dominación, sino la integración. Cada nuevo territorio se convierte en un órgano vital en el cuerpo de un pueblo unido”, añade el texto.
Sin importar tu camino, tú sirves al imperio y el imperio te sirve a ti. Juntos, somos indestructibles. Juntos, somos PANEM”, añade.
“¡Larga vida al imperio!”, prosigue el mensaje. “Nuestro Emperador no es una figura decorativa y distante. Es el Primer Ciudadano, elegido por el destino para alzar la voz del pueblo y ejercer el poder no para sí mismo, sino para todos. Él habla de unidad. Actúa en favor de la igualdad. Reina para que nadie tenga que volver a arrodillarse jamás, salvo para levantarse, juntos y más fuertes. Sus decretos traen sustento donde antes había sed; trabajo donde antes había desaprovechamiento; vida y vitalidad donde antes había desesperación”.
“No gobierno por encima de ustedes; me alzo junto a ustedes. —Su Majestad Imperial de PANEM”, concluye, sin revelar la identidad del personaje que emite estas palabras.
Así son las fiestas en PANEM
PANEM anuncia en sus redes sociales una oferta de DJs nacionales y extranjeros y fiestas temáticas en función principalmente del calendario (en meses recientes anunciaron “The End of Summer”, “Independence Day Celebration” y “The Freak Show. A PANEM’s Horror Circus).
El centro nocturno deja ver a través de sus galerías de fotos un local con iluminación inmersiva y detalles decorativos como la cabeza de una Medusa desde la cual los visitantes pueden tomar una bebida no identificada, o envases que simulan productos automotrices etiquetados como “Snake Oil” (aceite de serpiente).
También hay pirámides, cofres o cabezas egipcias para transportar bebidas, aunque las botellas de tequila convencionales también son un trademark en la pista de baile del lugar.
Si hacemos caso a sus redes, la clientela de PANEM promedia veintipocos años y elige outfits casuales pero cool, ideales para darlo todo en bailando toda la noche.