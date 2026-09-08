Tras intentar descalificarlo, Alfonso Durazo pone a Luis Donaldo Colosio Riojas en el centro de la sucesión de Sonora

Colosio aún no confirma formalmente su candidatura, pero distintas versiones periodísticas lo ubican como la principal apuesta de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura.

Análisis publicados en agosto y septiembre señalan, incluso, que el senador ha comenzado a construir una presencia política en el estado donde nació su padre.

El ataque de Durazo convirtió a Colosio en adversario

El origen de la disputa está en el discurso que Colosio Riojas pronunció en el Congreso con motivo del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

El senador cuestionó que Morena, pese a controlar buena parte del poder político del país, no haya resuelto problemas como la violencia, las desapariciones, la desigualdad y el rezago educativo.

Durazo respondió con dureza. Cuestionó la autoridad moral de Colosio para criticar al gobierno federal, recordó su paso por la alcaldía de Monterrey y sostuvo que todavía le falta experiencia y madurez para asumir responsabilidades mayores.

También señaló que su apellido y su fama no fueron suficientes para obtener una candidatura de mayoría al Senado.



Los resultados presentados por nuestra presidenta @Claudiashein también se reflejan en Sonora.



La construcción de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, el saneamiento del río Nogales y la modernización de infraestructura hidroagrícola, son acciones que fortalecen la… pic.twitter.com/LcYPWSlSS7 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 1, 2026

Colosio evitó escalar el enfrentamiento y recordó que Durazo debería concentrar su atención en los problemas de Sonora.

Sin embargo, al captar la atención de los reflectores, la disputa sumó puntos a Colosio tanto al interior de su partido como de cara al electorado rumbo a las elecciones estatales del próximo año.