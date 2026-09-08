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Política

Tras intentar descalificarlo, Alfonso Durazo pone a Luis Donaldo Colosio Riojas en el centro de la sucesión de Sonora

La confrontación entre Alfonso Durazo y Luis Donaldo Colosio Riojas reactivó el peso político del apellido Colosio y podría alterar el tablero rumbo a la gubernatura de Sonora en 2027.
mar 08 septiembre 2026 08:35 PM
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Luis Donaldo Colosio Riojas
Luis Donaldo Colosio Riojas (Cuartoscuro)

La elección para gobernador de Sonora en 2027 todavía no comienza formalmente, pero el enfrentamiento entre Alfonso Durazo y Luis Donaldo Colosio Riojas ya modificó el tablero.

El actual gobernador morenista intentó desacreditar al senador de Movimiento Ciudadano por sus críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero consiguió el efecto contrario, ya que colocó a Colosio en el centro de la conversación política sonorense.

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Colosio aún no confirma formalmente su candidatura, pero distintas versiones periodísticas lo ubican como la principal apuesta de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura.

Análisis publicados en agosto y septiembre señalan, incluso, que el senador ha comenzado a construir una presencia política en el estado donde nació su padre.

El ataque de Durazo convirtió a Colosio en adversario

El origen de la disputa está en el discurso que Colosio Riojas pronunció en el Congreso con motivo del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

El senador cuestionó que Morena, pese a controlar buena parte del poder político del país, no haya resuelto problemas como la violencia, las desapariciones, la desigualdad y el rezago educativo.

Durazo respondió con dureza. Cuestionó la autoridad moral de Colosio para criticar al gobierno federal, recordó su paso por la alcaldía de Monterrey y sostuvo que todavía le falta experiencia y madurez para asumir responsabilidades mayores.

También señaló que su apellido y su fama no fueron suficientes para obtener una candidatura de mayoría al Senado.

Colosio evitó escalar el enfrentamiento y recordó que Durazo debería concentrar su atención en los problemas de Sonora.

Sin embargo, al captar la atención de los reflectores, la disputa sumó puntos a Colosio tanto al interior de su partido como de cara al electorado rumbo a las elecciones estatales del próximo año.

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Sonora, el nuevo escenario político de Luis Donaldo Colosio Riojas

La posible candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas adquiere relevancia porque Sonora será una de las 17 entidades que renovarán gubernatura el 6 de junio de 2027.

Morena todavía debe resolver quién encabezará su proyecto. Entre los nombres mencionados aparecen la senadora Lorenia Valles, Célida López, Heriberto Aguilar y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque.

El PAN, por su parte, tiene en Antonio Astiazarán una figura competitiva y busca definir si concurrirá con el PRI.

En ese escenario, Colosio introduce una variable distinta. No es un político sonorense formado en la estructura partidista local, pero sí es hijo de uno de los personajes con mayor carga simbólica en la historia contemporánea del estado.

Distintas mediciones difundidas durante el verano lo colocaron además en una posición competitiva rumbo a 2027.

Este dato ayuda a explicar por qué su presencia comenzó a inquietar al resto de los actores.

Durazo pudo haber cometido un error político

La lectura más interesante de la confrontación es que Durazo pudo haber otorgado a Colosio algo que éste necesitaba: un adversario claramente identificado.

Antes del choque, el senador podía ser visto como un político nacional de Movimiento Ciudadano explorando una posibilidad en Sonora. Después de la respuesta del gobernador, aparece como un contendiente al que el oficialismo ya considera necesario confrontar.

Incluso la dirigencia de Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el INE contra Durazo por una posible intervención indebida en el debate político, mientras Jorge Álvarez Máynez interpretó el ataque como una señal de preocupación por el crecimiento de Colosio en las mediciones.

Hay además una ironía histórica. En 2014, Durazo participó en el libro Colosio. El futuro que no fue, donde recuperó enseñanzas atribuidas al padre del actual senador sobre humildad, tolerancia, respeto a los adversarios y la necesidad de reconocer los propios errores.

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El vínculo que unió a Alfonso Durazo con Luis Donaldo Colosio Murrieta

La dimensión política del enfrentamiento aumenta por la historia que une a ambos personajes. Alfonso Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta durante su trayectoria en el PRI, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la campaña presidencial de 1994.

El 23 de marzo de ese año, Colosio Murrieta fue asesinado durante un acto de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana. Su hijo tenía entonces nueve años.

Tres décadas después, el apellido que quedó asociado con una de las tragedias políticas más importantes de México vuelve a tener relevancia electoral en Sonora.

Colosio Riojas nació en Magdalena de Kino y desarrolló su carrera política en Nuevo León, primero como diputado local y después como alcalde de Monterrey. En 2024 llegó al Senado por Movimiento Ciudadano.

Su trayectoria ha estado marcada por una tensión difícil de resolver, construir una identidad propia sin desprenderse del capital político de su padre.

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