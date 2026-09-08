Las polémicas de Ana Gabriela Guevara

El conflicto con las nadadoras mexicanas

Pero no fueron solamente las auditorías las que marcaron el paso de Ana Gabriela Guevara por la Conade.

En 2023, Guevara protagonizó uno de los enfrentamientos públicos más sonados de su administración, el conflicto con las integrantes de la Selección Mexicana de Natación Artística.

Las deportistas denunciaron la falta de recursos para acudir a competencias internacionales y comenzaron a vender trajes de baño, toallas y otros productos para financiar sus actividades.

La respuesta de Guevara provocó una enorme reacción pública. La funcionaria dijo que las atletas podían vender "calzones", Avon o Tupperware para obtener recursos. La frase se convirtió en uno de los símbolos de su gestión.

Incluso Avon respondió públicamente respaldando a las nadadoras, mientras las deportistas continuaron con su campaña para obtener recursos.

El conflicto llegó a los tribunales. Un juez federal ordenó a la Conade restituir las becas de las nadadoras, en un episodio que evidenció hasta qué punto la relación entre la institución y los atletas se había deteriorado.

La guerra con los deportes acuáticos

El caso de la natación artística formó parte de una disputa mucho más amplia entre la Conade y los deportes acuáticos.

La crisis comenzó con los problemas de la Federación Mexicana de Natación y su entonces presidente, Kiril Todorov, quien fue vinculado a proceso por peculado.

World Aquatics intervino y estableció un Comité Estabilizador para administrar los recursos y el funcionamiento de los deportes acuáticos mexicanos.

Guevara respaldó a Todorov y desconoció al Comité Estabilizador, mientras la Conade suspendía o condicionaba apoyos económicos a distintos atletas. El conflicto dejó a numerosos deportistas sin becas y provocó una serie de demandas judiciales.

En 2023 se anunciaron alrededor de 17 demandas de atletas y entrenadores de disciplinas acuáticas para recuperar becas y apoyos que consideraban un derecho.

El episodio terminó por crear una paradoja difícil de ignorar. Una exatleta olímpica, que conocía desde dentro las necesidades de un deportista de alto rendimiento, estaba enfrentada con algunos de los principales representantes del deporte mexicano.

Ana Gabriela Guevara en París 2024: restaurantes, clase business y otra polémica

Los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron el último gran escenario público de Guevara como directora de la Conade.

México consiguió cinco medallas, pero la participación de la funcionaria quedó acompañada por nuevas críticas.

Durante los Juegos circularon imágenes de Guevara en restaurantes de París. Después apareció la información de que había regresado a México en clase business en un vuelo cuyo costo estimado se ubicó entre 140 mil y 160 mil pesos.

Guevara respondió que el vuelo lo había pagado de su bolsillo y explicó que tenía una recomendación médica para realizar en clase business los viajes de más de cinco horas.

La polémica se produjo en un contexto especialmente sensible. Mientras atletas mexicanos denunciaban falta de becas y recursos, la responsable de la Conade enfrentaba cuestionamientos por su propio estilo de vida durante la justa olímpica.