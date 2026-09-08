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Política

Las polémicas de Ana Gabriela Guevara

La exatleta que ganó una plata olímpica y un campeonato mundial terminó su paso por la Conade entre denuncias, conflictos con atletas y cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
mar 08 septiembre 2026 03:53 PM
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Ana Gabriela Guevara
Ana Gabriela Guevara (Hector Vivas/Getty Images)

Ana Gabriela Guevara pasó de ser una de las figuras más admiradas del deporte mexicano a convertirse en una de las funcionarias más cuestionadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La exvelocista, campeona mundial de los 400 metros y medallista olímpica, dejó la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en septiembre de 2024. Desde entonces ha mantenido un perfil mucho más discreto que el que tuvo durante los casi seis años en los que estuvo al frente del organismo.

Sin embargo, su gestión aún tiene consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado cinco denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la Conade durante los años en que Guevara estuvo al frente.

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Las denuncias contra Ana Gabriela Guevara por irregularidades en a Conade

El tema volvió a cobrar fuerza cuando se conoció la quinta denuncia, presentada el 28 de agosto, por anomalías detectadas en el ejercicio de recursos de 2022.

La denuncia deriva de una auditoría forense que encontró problemas en subsidios entregados a federaciones deportivas e instituciones que, a su vez, contrataron servicios cuya realización no habría quedado debidamente acreditada.

Ana Gabriela Guevara
Ana Gabriela Guevara (Hector Vivas/Getty Images)

Las cuatro auditorías forenses que antecedieron a esa denuncia identificaron irregularidades por alrededor de 544 millones de pesos que no fueron aclarados, de acuerdo con reportes basados en los expedientes de la ASF.

Otros medios han calculado el probable daño relacionado con las cinco denuncias en 749.4 millones de pesos, al incorporar los 283 millones de pesos vinculados con el expediente más reciente.

Las cifras responden a diferentes cortes de fiscalización y no significan que Guevara haya sido condenada por alguno de esos montos. El expediente, además, se suma a una larga lista de controversias que marcaron la administración de la exatleta.

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Las primeras irregularidades de Ana Gabriela Guevara: el caso Fodepar

Una de las primeras grandes crisis de Ana Gabriela Guevara en la Conade llegó en 2019 y 2020 con el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades por más de 50.8 millones de pesos. Entre ellas aparecieron comprobaciones irregulares, problemas en la designación de entrenadores y técnicos y viajes cuyo costo habría sido inflado hasta tres veces.

La propia SFP señaló un posible daño patrimonial de 31 millones de pesos relacionado con viajes y facturas falsas.

Las investigaciones también pusieron bajo la lupa el uso de intermediarios y empresas contratadas para prestar servicios a deportistas y entrenadores.

Ana Gabriela Guevara
Ana Gabriela Guevara (CUARTOSCURO)

En ese momento, el gobierno de López Obrador pidió esperar el resultado de las investigaciones antes de establecer responsabilidades personales. Guevara negó que las irregularidades implicaran necesariamente una responsabilidad directa de su administración.

Ana Gabriela Guevara y la Conade: contratos, presuntos sobornos y empresas cuestionadas

Uno de los episodios más delicados ocurrió alrededor de contratos para la prestación de servicios a la Conade.

En 2020, el abogado de una empresa que había obtenido un contrato de 16.5 millones de pesos para proporcionar alimentos a deportistas y entrenadores acusó a funcionarios de la Conade de haber solicitado un soborno de 150 mil pesos. La investigación periodística también señaló anomalías en el proceso de licitación. Guevara negó las acusaciones.

Años después, investigaciones periodísticas volvieron sobre algunos de esos contratos y señalaron la participación de empresas que no habrían acreditado adecuadamente los servicios contratados.

En 2025, por ejemplo, TV Azteca reportó contratos de alimentación, seguridad, transporte y otros servicios que formaban parte de las observaciones realizadas a la administración.

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Irregularidades por 377 millones de pesos en la Conade observados por la ASF

Otro de los capítulos importantes apareció con la revisión de la Cuenta Pública 2020.

La ASF detectó irregularidades por 377 millones de pesos en la Conade y señaló un posible daño a la hacienda pública por alrededor de 310 millones.

Entre las anomalías aparecieron pagos a personas que no formaban parte del Sistema Nacional del Deporte y diferencias entre los equipos adquiridos y los que habían sido pagados.

El monto se convirtió en una de las cifras más citadas al hablar de la administración de Ana Gabriela Guevara, aunque, de nuevo, se trataba de observaciones sujetas a procesos de aclaración y no de una sentencia judicial contra la exfuncionaria.

El conflicto con las nadadoras mexicanas

Pero no fueron solamente las auditorías las que marcaron el paso de Ana Gabriela Guevara por la Conade.

En 2023, Guevara protagonizó uno de los enfrentamientos públicos más sonados de su administración, el conflicto con las integrantes de la Selección Mexicana de Natación Artística.

Las deportistas denunciaron la falta de recursos para acudir a competencias internacionales y comenzaron a vender trajes de baño, toallas y otros productos para financiar sus actividades.

La respuesta de Guevara provocó una enorme reacción pública. La funcionaria dijo que las atletas podían vender "calzones", Avon o Tupperware para obtener recursos. La frase se convirtió en uno de los símbolos de su gestión.

Incluso Avon respondió públicamente respaldando a las nadadoras, mientras las deportistas continuaron con su campaña para obtener recursos.

El conflicto llegó a los tribunales. Un juez federal ordenó a la Conade restituir las becas de las nadadoras, en un episodio que evidenció hasta qué punto la relación entre la institución y los atletas se había deteriorado.

La guerra con los deportes acuáticos

El caso de la natación artística formó parte de una disputa mucho más amplia entre la Conade y los deportes acuáticos.

La crisis comenzó con los problemas de la Federación Mexicana de Natación y su entonces presidente, Kiril Todorov, quien fue vinculado a proceso por peculado.

World Aquatics intervino y estableció un Comité Estabilizador para administrar los recursos y el funcionamiento de los deportes acuáticos mexicanos.

Guevara respaldó a Todorov y desconoció al Comité Estabilizador, mientras la Conade suspendía o condicionaba apoyos económicos a distintos atletas. El conflicto dejó a numerosos deportistas sin becas y provocó una serie de demandas judiciales.

En 2023 se anunciaron alrededor de 17 demandas de atletas y entrenadores de disciplinas acuáticas para recuperar becas y apoyos que consideraban un derecho.

El episodio terminó por crear una paradoja difícil de ignorar. Una exatleta olímpica, que conocía desde dentro las necesidades de un deportista de alto rendimiento, estaba enfrentada con algunos de los principales representantes del deporte mexicano.

Ana Gabriela Guevara en París 2024: restaurantes, clase business y otra polémica

Los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron el último gran escenario público de Guevara como directora de la Conade.

México consiguió cinco medallas, pero la participación de la funcionaria quedó acompañada por nuevas críticas.

Durante los Juegos circularon imágenes de Guevara en restaurantes de París. Después apareció la información de que había regresado a México en clase business en un vuelo cuyo costo estimado se ubicó entre 140 mil y 160 mil pesos.

Guevara respondió que el vuelo lo había pagado de su bolsillo y explicó que tenía una recomendación médica para realizar en clase business los viajes de más de cinco horas.

La polémica se produjo en un contexto especialmente sensible. Mientras atletas mexicanos denunciaban falta de becas y recursos, la responsable de la Conade enfrentaba cuestionamientos por su propio estilo de vida durante la justa olímpica.

¿Quién es Ana Gabriela Guevara?

Ana Gabriela Guevara Espinoza nació el 4 de marzo de 1977 en Nogales, Sonora. Su nombre quedó ligado desde muy joven al atletismo, particularmente a los 400 metros planos.

Su carrera deportiva la convirtió en una de las mejores velocistas mexicanas de todos los tiempos. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó la medalla de plata en los 400 metros, mientras que en 2003 se coronó campeona mundial en París con un tiempo de 48.89 segundos, todavía récord mexicano y una de las mejores marcas históricas de la especialidad.

También ganó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos: Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003 y Río de Janeiro 2007.

En 2001 y 2005 obtuvo medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales de Atletismo.

En 2008 anunció su retiro de las pistas, después de varios meses de conflicto con dirigentes del atletismo mexicano. Para entonces ya había construido un perfil que trascendía el deporte; era una de las atletas mexicanas más reconocibles internacionalmente. Su transición hacia la política comenzó prácticamente de inmediato.

De las pistas a la política: la carrera de Ana Gabriela Guevara más allá de las pistas

Después de retirarse de las pistas, Ana Gabriela Guevara se incorporó a la administración pública de la Ciudad de México durante el gobierno de Marcelo Ebrard.

En 2008 fue designada coordinadora de Cultura Deportiva, Física y de Salud y posteriormente ocupó la dirección del Instituto del Deporte del Distrito Federal.

En 2009 buscó convertirse en jefa delegacional de Miguel Hidalgo por el PRD, pero perdió frente al panista Demetrio Sodi.

Tres años después dio el salto al Senado. En 2012 llegó a la Cámara alta por la vía plurinominal y posteriormente militó en el Partido del Trabajo.

Durante su paso por el Senado presidió la Comisión de Asuntos Migratorios y participó en otras comisiones relacionadas con seguridad y política exterior.

Ana Gabriela Guevara
Andrés Manuel López Obrador y Ana Gabriela Guevara (CUARTOSCURO)

El 13 de diciembre de 2018, ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Guevara tomó protesta como directora de la Conade.

La salida de la Conade de Ana Gabriela Guevara

Ana Gabriela Guevara dejó la dirección de la Conade en septiembre de 2024, al terminar el gobierno de López Obrador.

Su sucesor fue otro exdeportista olímpico, Rommel Pacheco, quien asumió el organismo bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Pacheco recibió una institución cuya imagen estaba marcada por las controversias de la administración anterior, las disputas con atletas y los señalamientos sobre el manejo de recursos.

Desde entonces, Guevara ha reducido considerablemente sus apariciones públicas. Su nombre, sin embargo, sigue apareciendo en expedientes de fiscalización.

La reaparición de Ana Gabriela Guevara en Vidanta

En abril de 2026, la exfuncionaria volvió a ocupar titulares por un motivo muy distinto al deporte o la política.

Una fotografía difundida en redes sociales la mostró de vacaciones en The Estates at Vidanta, un complejo turístico de lujo de Grupo Vidanta.

La imagen fue retomada por distintos medios y provocó comentarios debido al contexto de los señalamientos que todavía pesan sobre su administración.

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