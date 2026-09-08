¿Quién es Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna que debe millones a México?

Hoy su nombre está bajo los reflectores debido, precisamente al caso García Luna. Una corte de Miami-Dade ordenó en mayo de 2025 que pague 1,740 millones 25 mil 540 dólares al Gobierno de México, después de determinar que recibió 580 millones de dólares relacionados con una red de contratos públicos. En septiembre de 2026, México solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

La cifra de 1,740 millones de dólares no fue el monto original de la demanda. México reclamó inicialmente 580 millones de dólares contra Pereyra y la jueza Lisa Walsh triplicó esa cantidad conforme a la legislación de Florida. En el mismo proceso, García Luna fue condenado a pagar 748 millones 829 mil 676 dólares.

¿Quién es Linda Cristina Pereyra?

Pereyra es originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, y estudió Derecho. Ella y Genaro García Luna se conocieron en 1989, cuando ambos trabajaban en el Cisen y cursaban sus estudios universitarios.

Él estudiaba Ingeniería Mecánica en la UAM; ella continuó su formación profesional mientras trabajaba en la institución. Pereyra obtuvo finalmente su título como licenciada en Derecho en 2018.

La propia Pereyra describió aquella primera etapa como una época de esfuerzo económico compartido. Durante su testimonio en el juicio de García Luna en Nueva York, en febrero de 2023, aseguró que ambos trabajaban y estudiaban al mismo tiempo y que se apoyaron para terminar sus carreras.

La pareja se casó en 1995. Un año antes, en 1994, habían comprado su primer departamento en Xochimilco, según el relato que Pereyra ofreció ante el jurado estadounidense. Juntos tuvieron dos hijos, Genaro y Luna Sofía.