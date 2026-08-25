Carolyn Adams defiende a su esposo, José Ramón López Beltrán, del “body shaming” del que fue objeto en redes sociales

La imagen, compartida originalmente por la nuera de AMLO, muestra a López Beltrán junto a uno de sus hijos durante un viaje familiar. Lo que para ella era una escena cotidiana terminó convertido en material para burlas sobre el cuerpo de su esposo.

En respuesta, Adams publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que descalificó los ataques y subrayó que el aspecto físico de una persona no debería convertirse en una medida de su valor.

José Ramón López Beltrán

El mensaje de Carolyn Addams tras las burlas que recibió José Ramón López Beltrán por su físico

Carolyn Adams dirigió buena parte de su mensaje a sus hijos y a su esposo. Su intención, según explicó, es que cuando sus hijos sean grandes puedan mirar esa fotografía desde una perspectiva distinta a la polémica que desataron los comentarios de las redes sociales.

“Mientras algunos vieron un cuerpo al cual insultar, yo veo a un papá caminando detrás de su hijo, sosteniéndolo con su toalla, pendiente de él, cuidándolo”, escribió la empresaria, quien destacó que la imagen no era una foto pensada.

“No estabas posando para ser el buen papá. Simplemente estabas siendo tú. El mismo papá que eres cuando nadie está mirando, el que los carga, los cuida, juega con ellos, los hace reír y está presente”.