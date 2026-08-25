Carolyn Adams salió en defensa de su esposo, José Ramón López Beltrán, después de que una fotografía familiar en la que el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador aparece en traje de baño y sin camisa provocara una ola de comentarios negativos sobre su físico en redes sociales.
Carolyn Adams defiende a su esposo, José Ramón López Beltrán, del “body shaming” del que fue objeto en redes sociales
La imagen, compartida originalmente por la nuera de AMLO, muestra a López Beltrán junto a uno de sus hijos durante un viaje familiar. Lo que para ella era una escena cotidiana terminó convertido en material para burlas sobre el cuerpo de su esposo.
En respuesta, Adams publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que descalificó los ataques y subrayó que el aspecto físico de una persona no debería convertirse en una medida de su valor.
El mensaje de Carolyn Addams tras las burlas que recibió José Ramón López Beltrán por su físico
Carolyn Adams dirigió buena parte de su mensaje a sus hijos y a su esposo. Su intención, según explicó, es que cuando sus hijos sean grandes puedan mirar esa fotografía desde una perspectiva distinta a la polémica que desataron los comentarios de las redes sociales.
“Mientras algunos vieron un cuerpo al cual insultar, yo veo a un papá caminando detrás de su hijo, sosteniéndolo con su toalla, pendiente de él, cuidándolo”, escribió la empresaria, quien destacó que la imagen no era una foto pensada.
“No estabas posando para ser el buen papá. Simplemente estabas siendo tú. El mismo papá que eres cuando nadie está mirando, el que los carga, los cuida, juega con ellos, los hace reír y está presente”.
Nuera de AMLO descalifica insultos que recibió José Ramón López Beltrán
La nuera de Andrés Manuel López Obrador descalificó los insultos que recibió su esposo anteponiendo las cualidades que ha demostrado como ser humano.
“Pueden burlarse de tu cuerpo, llamarte como quieran y convertir tu apariencia en un titular. Pero hay cosas que ningún insulto puede tocar. Una báscula jamás podrá medir tu inteligencia, tu carácter, tu corazón, tu nobleza, la forma en que amas, ni el padre que eres”, dijo.
“Y cuando nuestros hijos sean grandes, no recordarán cuánto pesaba su papá en una fotografía. Recordarán quién caminaba detrás de ellos para cuidarlos, quién los cargaba, quién estaba presente, quién los hacía reír y sentirse seguros, y quién los amó profundamente.
Carolyn Adams hace frente al 'body shaming' contra José Ramón López Beltrán
Sobre quienes aprovecharon una fotografía familiar para hacer “body shaming” del hijo mayor de AMLO, Carolyn lanzó una frase dirigida a su esposo pero invita a la reflexión a quien la lea.
“Qué triste tener frente a los ojos la fotografía de un padre cuidando a su hijo y que lo único que seas capaz de encontrar en ella sea una oportunidad para humillar su cuerpo. Eso dice muchísimo. Pero no de ti. De ellos”, subrayó.
“Espero que nuestros hijos aprendan algo todavía más importante de su papá, que el valor de un hombre jamás lo determina la crueldad de quien lo observa, sino la vida que construye, las personas que ama y lo que deja en el corazón de quienes realmente lo conocen. Y nosotros, amor, sabemos perfectamente quién eres. Te amo”, concluyó.
José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams: la vida familiar más pública de los hijos de AMLO
La reacción de Carolyn Adams se suma a una constante que ha caracterizado su vida familiar junto a José Ramón López Beltrán, ya que de todos los hijos de López Obrador, es quien muestra con mayor frecuencia detalles de su privacidad.
Carolyn tiene desde hace años una presencia activa en Instagram y ha compartido fotografías de viajes, celebraciones, actividades familiares y momentos cotidianos junto a José Ramón y sus hijos.
Esa exposición ha hecho que escenas originalmente personales terminen formando parte de la conversación política en México.
El contraste con su hermano Andrés Manuel López Beltrán es evidente. El segundo hijo de López Obrador mantuvo durante años un perfil mucho más reservado en su vida personal, ni siquiera tenía redes sociales y rara vez concedía entrevistas. Su presencia en redes dio inicio principalmente con su actividad política dentro de Morena.
Gonzalo López Beltrán también ha mantenido un bajo perfil. Su matrimonio y algunas actividades empresariales han generado atención, pero no tiene una presencia en redes ni en los medios comparable con la de José Ramón y Carolyn.
Las vacaciones y las compras de lujo que han marcado a José Ramón
La fotografía en traje de baño no constituye la primera ocasión en que José Ramón López Beltrán se convierte en tendencia por una imagen relacionada con su vida privada.
Desde 2021, las publicaciones de Carolyn Adams sobre viajes familiares han generado controversia.
Uno de los primeros episodios de gran repercusión ocurrió cuando compartió fotografías de unas vacaciones en Aspen, Colorado, junto a José Ramón y sus hijos.
El viaje provocó críticas porque contrastaba con el discurso de austeridad que caracterizó al gobierno de López Obrador.
La polémica de la 'Casa gris'
El episodio de la llamada “Casa Gris”, revelado en 2022, llevó esa discusión a un terreno político mucho más serio.
José Ramón y Carolyn ocuparon una residencia en Houston vinculada al entonces ejecutivo de Baker Hughes Keith L. Schilling, mientras la empresa mantenía contratos con Pemex.
López Beltrán negó tener injerencia en el gobierno y sostuvo que sus ingresos provenían de su trabajo en Houston.
Más recientemente, las imágenes de José Ramón en destinos vacacionales y establecimientos de lujo han vuelto a alimentar la conversación.
En marzo de 2026 circuló un video en el que aparecía junto a su familia en el Presidente InterContinental Cozumel, mientras que en julio fue difundido otro material que lo ubicó en Disney World, en Orlando.
A ello se sumó, en diciembre de 2025, un video en el que se le observó saliendo de una tienda Loro Piana en Houston.
La escena generó nuevas críticas por el contraste entre el consumo de marcas de lujo y el discurso de austeridad asociado con su padre.
En mayo de 2026, además, circularon imágenes que supuestamente mostraban a José Ramón y Carolyn en una joyería de lujo en Cancún, episodio que volvió a colocar el estilo de vida de la pareja en el debate público.