"La diferencia no se tolera, se abraza", el poderoso mensaje del canciller Roberto Velasco en el mes del Orgullo

En un video publicado en sus redes sociales, el canciller de 38 años afirmó: "aquí la diferencia no se tolera, se abraza". El pronunciamiento llegó horas antes de que la marcha del Orgullo saliera del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Velasco, designado en su cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de abril, es el primer secretario de Estado abiertamente gay en la historia de México y el funcionario LGBTQ+ de mayor rango que ha tenido el gobierno federal.

Roberto Velasco fue nombrado canciller por la presidenta Claudia Sheinbaum (CUARTOSCURO)

El mensaje de Roberto Velasco desde la Cancillería en el mes del Orgullo LGBTQ+

En el video, el canciller sostuvo que "México marcha con orgullo, de cara al mundo y fiel a lo que somos". Agregó, ya como parte de la diversidad sexogenérica del país, que "México es muchos Méxicos y en todos cabe la libertad" y que decidir cómo ser feliz y a quién amar "no es un privilegio que se concede, es un derecho que se reconoce". Cerró el mensaje con una frase breve: "orgullo es libertad". En el mismo pronunciamiento rechazó el odio y reconoció a quienes, según dijo, abrieron camino para las diversidades en el país.

El mensaje de Velasco se sumó al de otros funcionarios del gabinete. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, publicó en sus redes que el gobierno de Sheinbaum trabaja para que "el respeto, la igualdad y la no discriminación sean una realidad para todas, todos y todes".